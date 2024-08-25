Kırşehir'de merkeze bağlı Uzun Ali köyünde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Birçok tarlanın su altında kaldığı sel felaketinde Mustafa Akar adlı kişi sel sularına kapıldı.

Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar'ın sele kapılarak gözden kaybolmasının ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Felaketin ardından yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede zarar tespit çalışmalarına başladı. Yağışlar, Boztepe ilçesi ve köylerinde de etkili oldu.

KAYSERİ'DE SEL

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.

Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sel nedeniyle araçlar sel sularına kapılırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sel sularına kapılan araçtaki Muhittin Saraç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.

40 KİŞİ KURTARILDI

Ayrıca, meydana gelen selde araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi.

NEVŞEHİR GÖREME'DE SEL

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış sele neden oldu.

PERCİBACALARINDAN KOPAN KAYA PARÇALARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı otomobiller peribacalarından düşen kaya parçaları nedeniyle zarar gördü.

Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi. Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.