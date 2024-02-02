6 Şubat 2023'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,7 büyülküğünde deprem gereçkleşti. Depremin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti ve deprem bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımıyla AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde 6 Şubat depreminde yaşanan can kayıplarıyla ilgili açıklama yaptığını duyurdu. Yerlikaya, 6 Şubat depreminde 53 bin 537 canımızı kaybettiğimizi açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımında öne çıkan satırlar şöyle;

"6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdi.

Devletimiz tam bir seferberlik halinde deprem bölgelerinde çalışmaya başladı. 150 bin yardım tırı gönderildi. Milletimiz topyekün yaraları sarmak için çırpındı. Asrın felaketi, asrın dayanışması oldu. Toplam 650 bin personel görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığında, bakanlarımız ve Türkiye Afet Müdahale Planı yani TAM çalışma gruplarımız tam kapasite ile AFAD yönetim merkezinde ilk toplantısını yaptı. AFAD depremden sadece 45 dakika sonra saat 05.02'de ise en üst seviye olan ve uluslararası acil yardım çağrısını kapsayan 4. Seviye acil durum ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere Kabinemizin tüm bakanları görevlendirildi.

Saat 05.45'te valilerimizin deprem bölgelerine gitmeleri talimatı verildi. İllerdeki mevcut yöneticilerimizi desteklemek üzere 59 valimiz, 8 vali mülkiye başmüfettişimiz, 47 mülkiye müfettişimiz, 302 kaymakam ve vali yardımcımız ile 292 kaymakam adayımız yani toplam 708 mülki idare amirimiz deprem bölgesine hareket ettiler. Yine saat 05,45'te bölgeye arama ve kurtarma personeli ile AFAD gönüllüleri ve iş makineleri sevk edilmeye başlandı.

Saat 07.57'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçaklar Adana Havalimanı'na arama kurtarma personeli ile ağır tonajlı arama-kurtarma araçlarını ulaştırmak için havalandılar. Saat 11.25'te deprem bilgelerinde ilk bireysel çadırlar kuruldu. Birinci depremden 9 saat sonra saat 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sarsıldık. Bu yıkıcı depremden sonra da hem arama-kurtarma çalışmalarımız hem de yardımların sevkiyatı aralıksız devam etti.

53 BİN 537 CANIMIZI YİTİRDİK, 107 BİN 213 KİŞİ YARALANDI

Maalesef 6 Şubat'ta milletçe asrın felaketini yaşadık. Asrın felaketi, asrın dayanışması oldu. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremler etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti.

650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

Depremin daha ilk anında yoğunlaştığımız iki alan vardı. Biri arama-kurtarma faaliyetleri diğeri ise geçici barınma hizmetleri. Depremler sonrasında maalesef 38 bin 901 bina yıkılmıştı. Bu binaların tamamında arama içinde yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti yürütüldü. 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama-kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Ayrıca yürütülen bu çalışmalarda 20 bin araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi görevlendirildi."