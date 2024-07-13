İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son beş gün içinde 75 ilde gerçekleştirilen Mercek-21 Operasyonları'nda toplamda bin 564 silah ele geçirildiğini ve bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, bu operasyonlar İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında İstanbul, Adana, İzmir, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Kocaeli, Muğla, Malatya, Aksaray, Kastamonu, Kayseri, Eskişehir, Düzce, Elazığ, Adıyaman, Denizli, Giresun, Hatay, Van, Mardin, Batman, Çorum, Ordu, Şırnak, Tokat, Zonguldak, Amasya, Kırıkkale, Manisa, Uşak, Karaman, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Erzurum, Kırklareli, Niğde, Rize, Siirt, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Karabük, Kırşehir, Sivas, Trabzon, Yalova, Ardahan, Hakkâri, Isparta, Muş, Nevşehir, Yozgat, Ağrı, Çanakkale ve Kars illerinde gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar sonucunda toplamda bin 33 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek ve 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda bin 564 silah ele geçirildi. Ayrıca bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

En çok silah ele geçirilen ve şüphelinin yakalandığı beş il ise şu şekilde sıralandı: İstanbul'da 190 tabanca ve 11 av tüfeği ele geçirilirken, 245 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 73 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirilerek, 91 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 63 tabanca ve 19 av tüfeği ele geçirilirken, 102 şüpheli gözaltına alındı. Mersin’de 44 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirilerek, 69 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep’te ise 43 tabanca ve 9 av tüfeği ele geçirilip, 49 şüpheli gözaltına alındı.