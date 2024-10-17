İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede olumsuz bir durum olmadığını ve saha taramalarının hemen başlatıldığını duyurdu. Sivas Valiliği depremin ardından okullarda bugünkü eğitime ara verildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama: Saha Taramaları Hızla Başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya hesabından(x) yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. AFAD ve ilgili kurumlarımızın ekipleri sahada incelemelere anında başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."