NTV'ye konuşan Bakan Yumaklı, piyasada herhangi bir tedarik sorunu olmadığını belirterek, fiyat artışlarının spekülatif olduğunu ifade etti.

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, et fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların arz sıkıntısından kaynaklanmadığını, tamamen piyasa spekülasyonları nedeniyle fiyatların yükseldiğini dile getirdi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Üç bakanlık olarak piyasadaki fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz. Hiç kimsenin makul karına herhangi bir şey söylemiyoruz, konu edilen husus fahiş fiyat... 1 lira mal edilen ürün 10 liraya tüketiciye sunuluyorsa orada bir problem var. Geçtiğimiz ay Türkiye'deki bütün gıda perakendecilerinin tamamıyla birlikte üç bakanlık toplantı yaptık. Regülasyon görevini yerinde getirmek zorunda olan kurumlar da dahil olmak üzere sahadayız. Kırmızı etle ilgili ülkemizde tedarik nedeniyle fiyat artışı söz konusu değil. Fiyatların artırılmasına dönük spekülatif girişimler oldu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyon görevimizi yerine getiriyoruz. Fahiş fiyat konusu hükümetimizin ve bakanlıklarımızın kabul edebileceği husus değil. Bu belli bir dönem değil sürekli denetlenecek. 8 binden fazla arkadaşımız sahada, denetimlerine devam ediyor. Denetim sayısı 1,3 milyona ulaştı, yaklaşık 1,5 milyar liraya yakın idari para cezası kestik, 600'den fazla firma hakkında suç duyurusu yapıldı.

"Pestisitli Gıdalar Tüketiciye Sunuluyor Algısı Gerçeği Yansıtmıyor"

Türkiye'ye herhangi bir sebeple iade edilmiş hiçbir ürün iç piyasada satılamaz. Bunu yapabilmeleri için herkesin gözünü kapatması lazım. İade edilen ürünler gümrükten geçmeden imhası sağlanıyor. Pestisit kullanımı son dönemde belli oranda zorunlu hale geldi, bunu bütün dünya kullanıyor. Avrupa ülkelerinde pestisit kullanımı Türkiye'den çok daha fazla.. Türkiye'de 2,3 kilogram, Avrupa ülkelerinde 3,2 kilogram pestisit kullanımı var. Sadece ihracata giden ürünler denetlenmiyor, ürünlerin üretildiği yerlerde, paketleme tesislerinde, hallerde pestisit denetimleri yapılıyor. Aradan kaçanlar var ise de tüketicilerimizin bilinçlenmesi sayesinde bize gelen ihbarların tamamını değerlendiriyoruz. "Bizim tüketimimize sunuluyor" algısının doğru olmadığını belirtmek istiyorum."