Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle öğleden sonra bir toplantı yapacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, daha önce Instagram’a katalog suçları kapsamında erişim engeli getirildiğini ve geçen hafta bu platformun yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyum konusundaki hassasiyetlerin iletildiğini ifade eden Uraloğlu, bugünkü toplantıda taleplerinin karşılanmasını beklediklerini ve olumlu gelişmeler olmasını umduklarını belirtti.

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."