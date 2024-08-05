Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK tarafından, çocuklarda çevre, tüketim ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla 2. El Oyuncak Pazarı düzenlendi.KONYA (İGFA) - Yaz etkinliklerine dolu dolu devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK, geçtiğimiz hafta sonu çocuklar için anlamlı bir etkinliğe daha imza atarak 2. El Oyuncak Pazarı düzenledi.

Çocukların hem eğlenip hem de çevre ve tüketim bilincini artırmaları hedefiyle Meram Melikşah Pazar alanında bu yıl ilk kez düzenlenen Genç KOMEK 2. El Oyuncak Pazarı’nda, öğrencilere psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek fırsatlar sunuldu.

Çocukların eski oyuncaklarını paylaşarak ve satışını gerçekleştirerek toplumsal sorumluluk ve yardımlaşma duygusunu pekiştirdiği pazarda aynı zamanda çevreyi koruma ve kaynak tasarrufu konularında farkındalık kazanmaları sağlandı. Etkinliğe katılan öğrencilere çevreyi koruma, geri dönüşüm ve yeniden kullanımın öneminin vurgulandığı pazar, Genç KOMEK’in sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirdiği en anlamlı etkinliklerinden biri oldu.