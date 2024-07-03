31 Mart yerel seçimlerinde aldığı sonucun ardından AK Parti'de bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Birkaç gün önce görevden affını istediği iddiaları ortaya atılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sürpriz görevden ayrılışı ile beklenen Kabine değişikliğinde ilk adım ada atılmış oldu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; kulislerde bu iki bakan değişikliğinin ilk adım olduğu, asıl değişimin kısa süre içinde olmasa da AK Parti'nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği konuşuluyor.

RANDEVU SORUNU

Sağlık sistemine ilişkin son bir yıldır yaşanan sıkıntılar, randevu probleminin bir türlü çözülememesi, bu konudaki sıkıntıların yerel seçim sonuçlarında da etkili olduğu tespiti, Koca'nın bakanlığı bırakmasındaki en önemli neden olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bazı toplantılarda da hastane randevuları sebebiyle tartışmalar yaşanmıştı.

Özhaseki'nin istifasının tamamen sağlık sorunlarından kaynaklandığı belirtiliyor. İliç maden kazası sırasında geçirdiği ciddi bir göz ameliyatı sonrasında koruyucu gözlüklerle açıklama yapması ve sonrasında yoğun tempoyu kaldıramadığı gerekçesiyle istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Koca'nın yerine atanan Kemal Memişoğlu, 8 yıldır İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini sürdürmekte olup pandemi sürecinde dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeniden atanan Murat Kurum'un bu atanmasıyla birlikte milletvekilliği düşmüş ve AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 264'e geriledi.