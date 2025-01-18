Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yapılan denetimlerde iki farklı yoğurt markasında hileli üretim yapıldığı belirlendi. Yoğurtlarla ilgili yapılan açıklamada, içerikte kullanılan malzemeler açıklandı.

BAKIN İÇİNDEN NE ÇIKTI

Bakanlık tarafından ifşa edilen yoğurt ürünlerinde nişasta bulunduğu tespit edildi. İşte açıklanan marka ve ürünler:

08.01.2025 ARS-PA TAV. GIDA TAR.İNŞ.TAAH.TEK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.(SÜT İŞL.) ANI YARIM YAĞLI YOĞURT Nişasta Tespiti 1207 EYYÜBİYE ŞANLIURFA Süt ve Süt Ürünleri

08.01.2025 YUVANÇ GIDA İNŞAAT NAKL.TEM.TEKS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ŞANLI YOĞURT Nişasta Tespiti 10.08. 2024 EYYÜBİYE ŞANLIURFA Süt ve Süt Ürünleri