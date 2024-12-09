Denetimler sonucunda, 17 fabrikanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fahiş fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Bakanlık, bu fabrikalar hakkında gerekli idari süreci başlattığını ve hazırlanan tutanakların, firma yetkililerinin savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletileceğini belirtti. Kurul tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından, piyasa düzenini bozduğu tespit edilen firmalara yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Piyasalarda şeffaflığı ve adaleti sağlamak, tüketicilerin korunmasını temin etmek ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz."