Beşiktaş Kulübü, CSKA Moskova takımından Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. Süper Lig'in ikinci haftasında Pendikspor ile evinde oynadığı maçta son dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sezonki ilk puan kaybını yaşamıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev'e karşı mücadele edecek olan Beşiktaş, teknik direktör Mircea Lucescu'nun yönettiği rakibini eleyerek gruplara adını yazdırmayı hedefliyor. Bu kritik mücadele öncesinde Beşiktaş, transfer çalışmalarını noktalayarak yeni oyuncusuyla taraftarlarını sevindirdi.

Uzun süredir gündemde olan transfer, Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi ve raporu doğrultusunda gerçekleştirildi. Önceki haftalarda İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerine katılan Bakhtiyor Zaynutdinov, artık resmen Beşiktaş forması giyecek. Bu transferle Beşiktaş, kadrosuna güçlü bir oyuncuyu daha dahil ederek rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.