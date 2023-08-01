Bilecik'te kontrolden çıkan minibüs, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü ise yaralandı.

Bilecik 1. OSB istikametinden kent meydanına seyir halindeki 11 AV 224 plakalı minibüsün sürücüsü İbrahim E., 112 Acil Çağrı Servisi önünde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpınca durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.