Prof. Dr. Canan Dağdeviren ve ekibi, kadınlarda meme kanserini erken teşhis etmeyi sağlayacak yeni bir cihaz geliştirdi: Elektronik sutyen. Meme kanseri, kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ikinci en büyük nedeni olarak bilinirken, bu Türk bilim insanının liderliğindeki yeni cihaz sayesinde artık daha erken tespit edilebilecek ve takip edilebilecek. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Dr. Canan Dağveren ve ekibi, 6 yıl süren çalışmalarının ardından elektronik sutyen projesini tamamladı ve ilk pilot çalışmada büyük başarı elde etti.

Elektronik sutyen, memenin ultrason görüntüsünü hiçbir ultrasona ihtiyaç duymadan çekme imkanı sunuyor. İlk klinik çalışmasında 71 yaşındaki bir kadında meme kistlerini başarıyla tespit etti. Gönüllü kişi daha önceden meme sorunları yaşamış biriydi ve çalışmada önceden standart ultrason taraması yapılmıştı.

Çalışmanın ikinci aşamasında, kadından "cUSBr-Patch" olarak adlandırılan sutyeni giymesi istendi. Sol memesinin altı farklı noktası tarandı ve yalnızca 0,3 santimetre kadar küçük kistlerin bile tespit edilebildiği gözlendi.

Kistlerin görüntülenebilmesinin yanı sıra, bu görüntülemenin kalitesi büyük bir başarı olarak kabul edildi. Ekip, cihazdan elde edilen görüntülerin geleneksel ultrason görüntülerine kıyasla aynı kalitede olduğunu ve meme dokusunun sekiz santimetre derinliğe kadar görüntülenebildiğini açıkladı.

Bu çalışma, Prof. Dr. Canan Dağdeviren için ayrı bir öneme sahip. Dokuz yıl önce, Fatma Teyzesi periyodik olarak kontrollerini yaptırmasına rağmen meme kanserine yakalandı ve sadece 6 ay yaşam mücadelesi verdi. Prof. Dr. Dağdeviren, çalışmayı, Fatma Teyzesi ile birlikte hasta yatağında hayal edip tasarlamıştı ve şimdi bu hayali gerçeğe dönüşerek milyonlarca kadının hayatına dokunacak. "Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz." diyerek çalışmasını duygusal bir şekilde tamamladı.