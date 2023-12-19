Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ’Sporun Enleri 2023’ töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi’ne iki ödül verildi. İhlas Haber Ajansı Spor Müdür Mustafa Karagöl, törene katkılarından teşekkür plaketi alırken, İhlas Haber Ajansı Spor Muhabiri Oğuzhan Ort ise ’Yılın En Başarılı Muhabiri’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ve bu yıl 5. kez yapılan ’Sporun Enleri 2023’ töreninde ödüller sahiplerini buldu. Törende 2023 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörler, yöneticiler ve kurumlara ödülleri verildi.

Törene; Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Semih Saygıner, Şahika Ercümen ve çok sayıda davetli katıldı.

İhlas Haber Ajansı’na 2 ödül

Gecede spor müsabakalarında görev alan basın mensupları da unutulmadı. ’Sporun Enleri 2023’ töreninde İhlas Haber Ajansı’na 2 ödül verildi. İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl törene katkılarından dolayı teşekkür plaketi alırken, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Muhabiri Oğuzhan Ort, ’Yılın En Başarılı Muhabiri’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sait Babaoğlu: "Bu kulüp iyisini değil en iyisini sizlerin desteğiyle yapıyor"

Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü ve Ata Spor Kulübü Kurucu Başkanı Sait Babaoğlu, törende yaptığı açıklamada, "Son 6-7 yıl Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül başkanlığıyla ekibe ayrı bir güç verdi. Bu süreç sporcularımız şampiyonluklar ve başarılı sonuçlar getirdi. En iyisini yapmak için uğraşmalıyız ve bizim gençlerimiz bu güzelliği bize yaşattılar. Bu kulüp iyisini değil en iyisini sizlerin desteğiyle yapıyor. Sporda en iyileri ödüllendirmek istedik. Ödül alan tüm gençlerimizi, basın mensuplarımızı ve iş insanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül ise, "Yanımızda olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir başarı hikayemiz var. Temelleri güzel atılan da bir kulüp. Yapılan antrenmanlar ve yerel yönetimin katkısı ile geldiğimiz noktada 19 dünya şampiyonası elde eden nadir kulüplerden birisiyiz. Ben de bu kulüp içinde bu görevi yapmaktan onur duruyorum. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Burhanettin Hacıcaferoğlu: "Sporun her alanına en iyiler bir arada"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da, sporun her alanından en iyilerin bir araya geldiğini ifade ederek, "Heyecan oldukça bu işler yapılacak heyecanınız bitmesin temennisinde bulunuyorum. Sporcuların yanında spora emek veren herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınız artarak devam eder" dedi.

Sporun Enleri 2023 töreninde ödüle layık görülen isimler şöyle:

2023 Yılı Yılın Takımı Ödülü

A Milli Kadın Voleybol Takımı

2023 Yılı Yılın Yöneticisi Ödülü

Mehmet Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı)

2023 Yılı Spor İnsanı Ödülü

Volkan Demirel (Hatayspor Teknik Direktörü)

2023 Yılı En Yardım Sever Oyuncu Ödülü

Lincoln Henrique (Fenerbahçe)

2023 Yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü

Sadettin Saran

2023 Yılı Sporda Üstün Başarı Ödülü

Semih Saygıner

2023 Yılı Yılın Kadın Sporcusu Ödülü

Buse Tosun Çavuşoğlu (Dünya şampiyonu güreşçi)

2023 Yılı Erkek Sporcusu Ödülü

İsmail Nezir (400 metre engelli Avrupa ve dünya şampiyonu atlet)

2023 Yılı En İyi Çıkış Yapan Kadın Sporcu Ödülü

Tuğba Danışmaz (3 adım atlama salon atletizm Avrupa şampiyonu)

2023 Yılı Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sporcusu

Emre Tayaz (Halkbank Voleybol Takımı)

2023 Yılı En Özel Sporcusu

Hasan Gökhan Kotan (Meis Adası’ndan Kaş’a 7 km yüzen tek down sendromlu sporcu)

2023 Yılı Paralimpik Sporcusu

Emine Avcu (İBB Spor Kulübü paralimpik yüzücüsü)

2023 Yılı Çevreye Duyarlı Sporcu Ödülü

Şahika Ercümen

2023 Yılı Ümit Vaat Eden Sporcu Ödülü

Sude Ulueren (ITF Junior Tourda final oynadı)

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü

Mehmet Büyükekşi (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı)

Türk Futboluna Katkı Ödülü

Acun Ilıcalı

2023 Yılı Futbol Takımı

Galatasaray Spor Kulübü

2023 Yılı Teknik Direktörü

Vincenzo Montella (A Milli Futbol Takımı)

Türk Futbolunu Yurt Dışında Temsil Eden En İyi Teknik Direktör

Engin Fırat (Kenya Milli Takım Teknik Direktörü)

2023 Yılı Süleyman Seba Özel Ödülü (Türk Futbolu Kariyer Ödülü)

Rıza Çalımbay (Beşiktaş Teknik Direktörü)

2023 Yılı En İyi Spor Projesi Ödülü

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

Spor Kültürünü Geliştirme Ödülü

Kapadokya Ultra Trail

2023 Yılı Sporda En Başarılı Eğitim Kurumu Ödülü

İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK Vakfı)

2023 Yılı Amatör Spora Katkı Ödülü

Ahmet Öztürk

2023 Yılı Amatör Spora Katkı Ödülü

Vedat Uğurlu

2023 Yılı Jüri Özel Ödülleri

Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu (Gençlik ve Spor İl Spor Müdürü)

Yüce Spor Kulübü

Talat Papatya (TFF Yöneticisi)

Levent Karatas

Burak Haşhaş (Gençler Dünya Bilardo Şampiyonu)

Mehmet Serhat Karadağ (Milli güreşçi ve devlet sporcusu)

Halit Kıvanç Özel Ödülü

Emre Tilev

2023 Yılı En İyi Spor Kanalı Ödülü

TRT Spor Yıldız

2023 Yılı En İyi Spor Programı Ödülü

Hayatım Spor NTV - Şansın Tokyay

2023 Yılı En İyi Spiker (Kadın)

Ezgi Sütcü (TRT Spor)

2023 Yılı En İyi Spiker (Erkek)

Aykut Aydın (D Smart)

2023 Yılı Yılın En Başarılı Spor Yorumcuları

Mehmet Ayan (CİNER Grubu Spor Koordinatörü)

Emre Bol (D Smart, TRT Spor ve Skyspor yorumcusu)

2023 Yılı Spor Gazetecisi Ödülü

Atilla Türker (Ajansspor)

2023 Yılı En İyi Tv Muhabiri

Livanur Engin (Sports TV)

2023 Yılı En İyi Gazete Muhabiri

Hatice Yücel (Fanatik Gazetesi)

2023 Yılı En İyi Spor Gazetesi Ödülü

Milliyet (Tayfun Bayındır)

2023 Yılı En İyi Futbol Dijital Spor Programı Ödülü

Sercan Hamzaoğlu (Haber Global/Kontra Programı)

2023 Yılı En İyi Voleybol Dijital Spor Programı Ödülü

4bir4bir (Hakan Eyüpoğlu)

Spora Destek Veren Haber Kanalı

TRT Haber (Tamer Oskay)

Spora Destek Veren Haber Kanalı

FOX (Ezgi Gözeger Özmemiş İle Çalar Saat-Haftasonu)

2023 Yılı En İyi Kameraman Ödülü

Rafet Topçu (NTV Spor)

2023 Yılı En Başarılı Muhabirleri Ödülü

Olgucan Kalkan - DHA

Oğuzhan Ort - İHA

Bozhan Memiş - AA

2023 Yılı Jüri Özel Ödülü

Çerkes TV 34

Kulüp Başkanından, katkılardan dolayı teşekkür

Adnan Polat, Tülay Bitiş, Anıl Yılmaz, Onur Ateş, Demirören Haber Ajansı (DHA) Uğur Demirkırdı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mustafa Karagöl, Anadolu Ajansı (AA) Ersin Şiyhan, Barok Diamond Başkanı Corc Akdoğan, May Optik ve May İşitme Mücahit Ve Mehmet Yinanç, Canset Babaoğlu, İshak Akbay, Hüseyin Söylemez.