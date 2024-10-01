Bakırköy Belediyesi, Nisan-Ekim ayları arasında 637 sokak hayvanın tedavisini sağlarken, 37 tanesi de yeni yuvasına kavuşturdu.

Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği ekipleri, can dostlarının korunması ve sağlıklı şartlarda yaşaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şartları iyileştirilen Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 637 sokak hayvanın tedavisi sağlandı. Veteriner ekipleri, 706 kedi ve köpeğe kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirirken, 37 hayvanı yeni yuvalarına kavuşturdu. Merkezde 249 can dostunun bakımına devam ediliyor.