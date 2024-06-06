Bakırköy’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir anaokulunda eğitim alan otizmli oğlu yıl sonu gösterisine alınmayan Ezgi Desoavlı isimli anne, gösteride oğluyla ayrı yerde dans ederken çekilen videoyu sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.
Olay, Bakırköy’de bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir anaokulunda yaşandı. İddiaya göre Ezgi Desovalı isimli kadının otizmli oğlu, yıl sonu gösterisinde arkadaşlarıyla birlikte dans gösterisine çıkarılmadı. Duruma tepki gösteren anne Desovalı, oğluyla birlikte gösterinin yapıldığı salonda ayrı yerde dans ederken çekilen videoyu sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.
Kaynak: iha