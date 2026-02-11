İstanbul Bakırköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait zabıta aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklarına çarparak denize düştü. Zabıta aracının denize düştüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Bakırköy sahildeki park içerisinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre İBB'ye ait seyir halinde devriye atan zabıta memuru kontrolündeki araç, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprünün demir korkuluklarına çarparak denize düşmüştü. Araçta bulunan iki personel kendi imkanlarıyla araçtan çıkmış, olayda ölen ya da yaralanan olmazken denize düşen araç, vinç yardımıyla kaldırılmıştı.

Zabıta aracının demir korkuluklara çarparak denize düştüğü anların güvenli kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki zabıta aracının bir süre sonra manevra yaptığı ve sonrasında demir korkuluklara çarparak denize düştüğü görülüyor.

