Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi ışıklar mevkiinde yaşandı. Özellikle mesai çıkış saatlerinde artan şikâyetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde dilencilik yapan şahısları takibe aldı. Yapılan operasyon sonucunda, duyguları istismar ederek para topladığı belirlenen baba ve oğlu, kontrol altına alınarak zabıta merkezine götürüldü.

Zabıta merkezinde gerçekleştirilen kimlik kontrollerinde, şahısların Süleymanpaşa'da ikamet etmedikleri, dilencilik yapmak amacıyla Çorlu ilçesinden geldikleri belirlendi. Üst aramalarında ise kısa sürede toplandığı değerlendirilen 2 bin TL'nin üzerinde nakit para ele geçirildi. Söz konusu paraya tutanakla el konulurken, şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.