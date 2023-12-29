Bu makalede bakteriyofajlar, bakteriyofaj yapısı ve bakteriyofaj özelliklerine genel bir bakış sunacağız. Ayrıca bağırsak mikrobiyomumuzdaki bilinen bazı etkilerini ve olası etkilerini de anlatıyoruz. Bağırsak veya bağırsak mikrobiyomu, sindirim sistemimizde yaşayan mikroorganizmalar topluluğudur. Bu topluluk hayatımızı çeşitli şekillerde etkiler. Etkilerin çoğu faydalıdır, ancak hepsi yararlı değildir.

Bakteriyofajlar (veya fajlar), bağırsağımızda yaşayanlar da dahil olmak üzere bakterileri enfekte eden virüslerdir. Fajlar hücrelerimize bulaşmaz, ancak bağırsak bakterilerimizi etkileyerek dolaylı olarak hayatımızı etkileyebilirler. Vücudumuzdaki fajların türlerini ve davranışlarını anlamak faydalı olabilir.

Bakteriler, özellikle hayatımızı doğrudan etkileyen türler üzerinde geniş çapta incelenmiştir. Hücrelerimize veya hayvanlara bulaşan virüsler de bizleri ve evcil hayvanlarımızı hasta edebildikleri için geniş çapta incelenmiştir. Bakterileri enfekte eden virüsler, nispeten yakın zamana kadar bu kadar ilgi görmemişti. Bilim insanları şimdi bakteriyofaj grubundaki büyüleyici özellikleri ve çeşitliliği keşfediyorlar.

Virüslerin ve Bakteriyofajlar’ın Yapısı

Virüsler, genetik materyali veya nükleik asidi çevreleyen kapsid olarak da bilinen bir protein tabakasından oluşur. Genetik materyal, DNA (deoksiribonükleik asit) veya RNA’dır (ribonükleik asit). Bazı virüsler, kapsidin dışında bir lipit kaplamaya sahiptir.

Bakteriyofajların üç temel şekli vardır ve bunlar basit terimlerle kuyruklu bir kafa (T fajlarında olduğu gibi), kendi başına bir kafa ve bir filaman olarak tanımlanabilir. Şu anki bilgilerimize göre, fajların büyük çoğunluğunda lipit tabakası yok. Nükleik asitleri çift sarmallı veya tek sarmallı DNA veya RNA‘dır.

Fajların nükleik asidi, diğer organizmalarda olduğu gibi genleri içerir. Bir gen, bir proteini kodlayan bir nükleik asit bölümüdür. Bu kodlama yeteneği, genlerin bir organizmanın vücudunu kontrol edebilmesinin nedenidir. Canlılarda çok çeşitli proteinler bulunur. Vücudun hem yapısına hem de işlevine katkıda bulunurlar.

İnsanlar dahil çoğu organizmada, genler DNA‘da depolanır ve RNA, protein sentezi sürecinde yardımcı bir kimyasaldır. Ancak bazı virüsler de RNA genleri depolar.

T Fajları: İlginç ve Yaygın Bakteriyofaj Tipi

T fajları, keşfedilen ilk bakteriyofajlardır ve çoğu zaman model tipi olarak gösterilir. Fajlar T1’den T7’ye kadar numaralandırılmıştır. Virüs, uzun bir “kuyruğa” bağlı olan çok yüzlü bir “baş” bölgesine sahiptir. Kuyruğun dibinde ise bacaklarına benzeyen sivri uçlar vardır.

Virüs, kuyruk sivri uçlarıyla bir bakteriye yapışır. Daha sonra nükleik asidini bakteriye enjekte ederken kuyruğunun çekirdek kısmını daraltır. Bakterinin yaşam döngüsünün bir noktasında, viral nükleik asit, hücreyi yeni virüs parçacıkları yapmaya zorlar.

T fajları bakteriyofajlarla ilgili tanıtımın çoğunu alsa da, araştırmacılar başka türleri keşfettiler. Birden fazla faj ailesi mevcuttur. Sıradan bir okuyucu bunu fark etmeyebilir, çünkü bir T4 faj illüstrasyonu genellikle tüm bakteriyofaj grubunu temsil etmek için kullanılır. Ancak T4 bağırsağımızda bulunur. Ek olarak, kuyruklu faj grubu bağırsakta yaşayan en yaygın tür gibi görünmektedir, bu nedenle virüsler hayatımızla ilgilidir.

Virüslerin Lytic Döngüsü

Bakteriyel hücreler (ve diğer organizmaların hücreleri), genlerdeki talimatları yerine getirmek için gerekli kimyasalların ve yapıların yanı sıra genleri de içerir. Virüsler ayrıca gen kodlama talimatlarını içerir, ancak talimatlara göre hareket etmek için gereken kimyasallara veya ekipmana sahip değillerdir. Bir virüsün çoğalabilmesi için hücre yardımına sahip olması gerekir.

Lytic döngüde, bir bakteri hücresine enjekte edilen viral DNA, bakteriyi yeni viral nükleik asit ve protein üretmesi için tetikler ve ardından yeni viryonlar (bireysel virüsler) yapmak için kimyasalları birleştirir. Viryonlar bakteri hücresinden ayrılır ve bu sırada onu yok eder. Hücrenin yok edilmesi liziz olarak bilinir. Süreç yukarıdaki videoda özetlenmiştir.

Lizojenik Döngü

Bazı fajlarda veya bazı viral enfeksiyonlarda litik döngü yerine lizojenik bir döngü gerçekleşir. Lizojenik bir döngüde, viral genler bakteriyel nükleik aside dahil edilir ve onunla çoğalır. Viral genom (gen koleksiyonu) bakteriyel genomun bir parçasıyken, peygamber olarak bilinir. Bir zamanlar kehanetin bakterinin genetik materyalinin bir parçası olarak kalırken etkisiz olduğu düşünülüyordu. Araştırmacılar, durumun her zaman böyle olmadığını keşfettiler.

Viral genleri taşıyan bakteri uygun bir şekilde, örneğin bir tür stresle uyarılırsa, kehanet, konağın DNA’sını terk eder ve konağı yeni viryonlar yapması için tetikler. Bunu, bakterinin parçalanması ve fajların salınması izler. Kehanetin aktivasyonu, indüksiyon olarak bilinir. Peygamberleri harekete geçirmenin veya onları pasif kalmaya zorlamanın yollarını bulmak bizim için faydalı olabilir.

Bakteriyofajlar ve Bağırsak Mikrobiyomumuz

Sindirim sistemimiz, gastrointestinal sistemimiz veya bağırsağımız, ağızdan anüse giden sürekli bir geçittir. Vücudun içinde sindirim sisteminin duvarı onu çevresinden ayırır. Bununla birlikte, duvar tam bir engel değildir. Maddeler her iki yönde de geçer.

Mikrobiyoma referansla “bağırsak” terimi, küçük ve kalın bağırsağı ifade eder. Bağırsaklarda, özellikle ince bağırsakta birçok bakteri ve diğer mikroorganizma yaşar. Bazı bakterilerin içinde fajlar vardır. Bakteriyofajlar, lizis sırasında salındıktan sonra bakterilerin dışında da bulunur.

Bağırsaktaki fajların çoğu, RNA değil, DNA içeren fajlardır. Bakterilerden çok daha küçüktürler ve özellikle bakteri hücrelerinde saklandıklarında incelenmesi genellikle zordur. Bununla birlikte, çok sayıda görünmektedirler.

Araştırmacılar, bağırsağımızda yaşayan bakterilerin yaşamlarımız üzerinde büyük etkileri olabileceğini öğrendiler. Birçok bilim adamı onları inceliyor. Şimdi bağırsak fajlarının rolünü keşfetmeye olan ilgi artıyor. İnsan sağlığına veya hastalığına önemli bir katkıda bulunabilirler.

Bakteriyofajların Fare Bağırsağındaki Etkileri

Brigham ve Kadın Hastanesindeki araştırmacılar, fajların en azından farelerde “bağırsak mikrobiyomunun dinamikleri üzerinde derin bir etkiye sahip olabileceğini” keşfettiler. Araştırmacılar, deney başlamadan önce bağırsaklarında mikroorganizma bulunmayan fareler kullandılar.

Bilim adamları, insanlarda bulunan bağırsak bakterilerini ve fajları farelerin bağırsaklarına ekledi. Beklendiği gibi, fajların enfekte edebilecekleri bakterileri öldürdüğünü buldular. Bununla birlikte, farelerin vücutlarında başka değişiklikler de buldular.

Gözlenen bir değişiklik, fajlar tarafından öldürülmeyen bakteri türlerinin popülasyonlarının çarpıcı bir şekilde artmasıydı. Farelerin bağırsak metabolomunda da bir değişiklik oldu. Metabolom, bir organizmada üretilen ve ondan elde edilen bağırsak sıvısı gibi bir numunede bulunan kimyasalların (veya metabolitlerin) toplanmasıdır.

Araştırmacılar, eklenen bakterilerle farelerin bağırsak metabolomunu inceleyerek, nörotransmiterler, safra asitleri ve diğer bazı moleküllerin seviyesinde bir değişiklik tespit ettiler. Nörotransmiterler, sinir sistemimiz tarafından üretilir. Bazıları da belirli bakteriler tarafından yapılır. Sinir uyarısının bir nörondan (sinir hücresi) diğerine geçişini kontrol ederler. Safra asitleri veya safra tuzları bağırsaktaki yağları emülsifiye ederek sindirilmesini kolaylaştırır. Safra asitleri, karaciğer tarafından kolesterolden üretilir ve farklı formlarda bulunur. Bazı bakteriler safra asitlerinin şeklini değiştirebilir ve bu bizim için önemli bir etki olabilir.

İnceleme insanlarda değil farelerde yapıldı ve bu da dikkate alınması gereken önemli bir nokta. Yine de, araştırma bağırsaklarımız açısından önemli olabilir. Bilim adamları, bağırsak fajları ile sağlık veya hastalık arasındaki bağlantıları daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapmayı planlıyor.

Farelerde Obezite ve Tip 2 Diyabet

Kopenhag Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ilginç bir deney yaptı. Dışkı virüslerini zayıf farelerden sağlıksız bir diyet uygulayan farelere aktardılar. Nakledilen virüslerin çoğu, faj olmayan virüslerin aksine fajlardı.

Fajları alan fareler, deney sırasında sağlıksız bir diyet yemeye devam etti. Diyet yiyen bazı farelere nakledilen virüsler verilmedi. Fajları alan fareler, altı haftalık bir süre boyunca faj nakli yapılmayan farelere göre önemli ölçüde daha az ağırlık kazandı. Ayrıca, glikoz intoleransı geliştirme şansı önemli ölçüde azaldı. Durum, yüksek kan şekeri seviyesini içerir ve tip 2 diyabet ile ilişkilidir.

Sağlıksız bir diyet uygulayan ve glikoz intoleransı olan obez farelere fajlar verildiğinde, glikoza karşı tolerans ortadan kalktı. Araştırmacılar, sağlık sorunu olan insanların durumlarına yardımcı olmak için yaşam tarzlarını değiştirmeleri gerektiğini vurguluyor (ve tabii ki doktorlarından tavsiye almaları). Bir faj naklinin insanlara yardım edip etmeyeceği veya ne zaman kullanıma hazır olacağı bilinmemektedir. Tekniğin bizim için yararlılığını belirlemek için insanlarda klinik araştırmalara ihtiyaç vardır. Denemeler çok değerli olabilir.

Antibakteriyel Gıdalar ve Faj Salımı

San Diego Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, genellikle antibakteriyel olduğu düşünülen (kekik dahil) bazı yiyecekler hakkında bazı ilginç bilgiler keşfettiler. Laboratuvarda, kekik ve diğer bazı yiyecekler, insan bağırsağında bulunan bazı bakterilerdeki peygamberlerin aktivasyonunu tetikledi. Bu, yeni fajların üretilmesine ve fajlar onlardan kaçarken bakterilerin ölümüne neden oldu. Açığa çıkan bakteriyofajlar daha sonra diğer bakterilere saldırıp onları öldürebildi. Bu, yiyeceklerin vücudumuzdaki bakterilerle savaşabilmesinin yolu veya en az bir yolu olabilir. Yine de deney insanlarda yapılmadı.

Araştırma raporu bir endişe uyandırıyor. Bilim adamlarının test listesindeki bazı yiyecekler geniş spektrumlu antibakteriyeller gibi görünüyor. Bu, belki de yardımcı olanlar da dahil olmak üzere birden fazla bağırsak bakterisini etkileyebilecekleri anlamına gelir. Bu nedenle, yiyecekleri aşırı miktarda yemek, bağırsak topluluğu açısından zararlı olduğu kadar yararlı olabilir. Araştırmacılar kesinlikle gıdalardan kaçınmamızı önermiyorlar. Yiyeceklerin kehanetleri nasıl harekete geçirdiğini keşfetmek (bunu vücudumuzda yaptıklarını varsayarsak) çok yararlı olabilir.

Bakteriyofaj Tedavisi

Fajların sağlık sorunlarına potansiyel faydaları hakkında keşifler, laboratuar hayvanlarında ve laboratuar ekipmanlarında yapılmıştır. Vücudumuz için de geçerli olabilirler, ancak bunu doğrulamak için klinik araştırmalara ihtiyacımız var.

İnsan vücudundaki kanıt eksikliğinin bir istisnası, Bakteriyofaj tedavisi adı verilen bir tedavidir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu terapi sırasında hastaya enfeksiyona neden olan bakteriyi yok etmeyi amaçlayan bir faj veya bir dizi faj, uygun bir şekilde uygulanır. Örneğin uygun fajlar içeren bir sıvı gargara yapılabilir, yutulabilir veya bir alana püskürtülebilir. Tedavi, bağırsak problemlerinin tedavisinde ve bağırsak dışı problemlerde kullanılır.

Terapi, Avrupa ve Asya arasındaki sınırda bulunan Gürcistan ülkesinde geliştirildi. Orada popüler görünüyor. Gürcistan dışında başarıyla kullanılmıştır, ancak bu durumda genellikle tedaviyi kullanmak için özel izin gereklidir. Batılı bilim adamları, sağlık uzmanları ve sağlık kurumları, genel kullanımını kabul etmeden önce tedaviyi daha ayrıntılı olarak incelemek istiyor. Antibiyotiklere bakteriyel direnç arttıkça, daha fazla bilim insanı faj tedavisini araştırıyor.

Yaşamımızda Fajların Rolünü Keşfetmek

Virüsler mikroskobiktir ve hücrelerden oluşmaz, ancak bu onların basit varlıklar oldukları anlamına gelmez. Bence faj çalışmaları heyecan verici. Pek çok olasılık sunuyor. Bunlar, birden fazla türü etkileyebilecek antibiyotik kullanmadan ve antibiyotik direncini artırmadan hedef bakteri popülasyonunu azaltma yeteneğini içerir.

Belirli fajların vücudumuzda nasıl davrandığı ve olası etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek önemlidir. Araştırmacılar, bağırsak fajlarımızın bakteri hücrelerinin dışındayken üzerimizde herhangi bir etkisi olup olmadığını araştırıyorlar. Kanıtlar, bu durumda bazı türlerin iltihabı tetikleyebileceğini göstermektedir. Bağırsaklardaki fajların faaliyetleriyle ilgili belirsizlikler ve sorular var, ancak en azından bazılarının bizim için çok yararlı olabileceğini öne sürmek için yeterince araştırma yapıldı.

Bilim adamları, bağırsağımızdaki fajları keşfetmenin, orada yaşayan bakterileri incelemek kadar kolay olmadığını ve çok zor bir süreç olabileceğini söylüyorlar. Bu zorluğun üstesinden gelmenin yolları üzerinde çalışıyorlar. Keşfettikleri faj türlerinden bazıları, araştırmalarından önce bilinmiyordu. Bakteriyofajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bunları sağlığımızı iyileştirmek veya başka faydalar elde etmek için kullanmak, kışkırtıcı bir fikirdir.