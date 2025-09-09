Casper, okula dönüş döneminde yeni nesil teknolojilere sahip cihazlarıyla öğrencilerin ve profesyonellerin ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Copilot tuşu ile yapay zekâ entegrasyonu sağlayan Nirvana S100 ve yüksek performansıyla öne çıkan Nirvana X650, verimliliği artırmayı hedefliyor.

Okula dönüş başladı. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, yeni dönemde de öğrencilerin eğitim hayatını daha verimli, keyifli ve teknolojik hale getirmeyi hedefliyor. Üretkenlik ve hız arayan öğrenciler ile profesyoneller için geliştirilen yeni nesil Nirvana S100 ve Nirvana X650 modelleri yeni döneme hazır. Yapay zekâ destekli Microsoft Copilot akıllı asistanıyla donatılan bu modeller, tek tuşla kişisel asistan erişimi sunarak dersleri ve iş süreçlerini hızlandırıyor, verimliliği artırıyor ve görev yönetimini çok daha pratik hale getiriyor.

Casper Nirvana S100: Hızlı ve güvenli erişim

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre Casper Nirvana S100, parmak izi okuma teknolojisiyle hızlı ve güvenli erişim sunarken, silindirik menteşesi sayesinde ergonomik bir kullanım deneyimi sağlıyor. Alüminyum kasasındaki zarif ve özel hairline tasarımı ise cihaza premium bir görünüm kazandırıyor.

16 inçlik FHD IPS ekranı, akıcı görüntü deneyimiyle geniş bir çalışma alanı sağlarken, 8 saate varan pil ömrüyle kullanıcıların kesintisiz çalışmasına imkân tanıyor. DDR5 bellek ve M.2 SSD depolama seçenekleri de farklı iş ihtiyaçlarına esnek çözümler sunuyor.

Yapay zekâ destekli Windows deneyimiyle öne çıkan Casper Nirvana S100, üzerinde yer alan özel Copilot tuşu sayesinde Microsoft’un yeni nesil yapay zekâ asistanına tek dokunuşla erişim imkânı veriyor.

Yüksek performans ve ergonomi bir arada

Gücünü Intel Core işlemcilerden alan Casper Nirvana X650, güçlü performansı 180 açılabilir ekranı ve ergonomik tasarımıyla birleştiriyor. Intel Iris Xe grafik teknolojisi, düşük güç mimarisi özelliğine sahip olmasıyla birden fazla görevi sorunsuzca yönetebilir yapıdadır. 19.2 mm inceliği ve 1.6 kg hafifliği sayesinde her yerde taşınabilir, maksimum verimlilik sunuyor. İncecik çerçeveleri ile ekran alanını genişleten model, odaklanmayı kolaylaştırarak iş ve kişisel kullanımda verimliliği yükseltiyor.