Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentte arıcılığın geliştirilmesi ve Ankara balının markalaştırılması amacıyla düzenlediği ‘Arıcılık Akademisi’ devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen arıcılık eğitimleri Polatlı, Kalecik ve Ayaş’ta gerçekleşirken eğitimlerin ardından üreticilere arıcı maskesi ile körüğü dağıtımı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Merkez Arıcılar Birliği ile 2020 yılında yapılan protokol kapsamında kurulan ‘Arıcılık Akademisi’nde bal üreticilerine arı sağlığını etkileyen faktörler ve verimi artırma, doğru ilaçlama, arının iklim değişikliğine uyumlanmasını sağlama ile pazarda katma değer yaratma konularında bilgilendirme yapılıyor.

“AMACIMIZ ARICININ REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK”

ABB Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Nurgül Söğüt, Arıcılık Akademisi sayesinde bal üreticilerinin bilgilenerek bal kalitesini yükselttiklerine dikkat çekerken, “Ankara arıcılarına katma değer yaratacak arı ürünlerinin, üretimine teşvik etmek için gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler düzenliyoruz. Amacımız arının ve arınıcın refah seviyesini yükseltmek. Önümüzdeki günlerde de arıcılara yönelik desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

Küresel iklim değişikliğinin arıcılığa etkisin ve yarattığı sorunları belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Sekreteri Suat Musabeşeoğlu ise “Küresel iklim değişikliği dünyanın bir gerçeği bu noktada arıların adapte olması kadar, arıcılarımızın da adapte olması gerekiyor. Bunun için de eğitim faaliyetlerini artırıp ülkemizdeki bütün arıcılarımıza hizmet etmemiz gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu noktada büyük bir rol üstlendi. İlçelere gidilerek gerek teorik gerekse pratik eğitimler organize ediliyor. Bu sayede hizmet arıcılarımızın ayağına götürülüyor” dedi.

Ankara Üniversitesi Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Gör. Dr. Sedat Sevin de eğitimlerin çeşitlendirilerek devam edeceğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son dönemlerde iklim değişikliğinin etkisiyle yaz gibi bir kış yaşamak gibi sebeplerle arıcılarımız yıpranıyor. Doğru besleme yöntemleri ve hastalıklarla mücadele gibi konularda arıcılarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Farklı arı hastalıkları, yeni arı ürünlerinin yetiştirilmesi ve pazarda katma değer yaratılması gibi konularda da eğitimler tasarlıyoruz.”

ARICILARDAN EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN ABB’YE TEŞEKKÜR

Bu sene üçüncüsü düzenlenen arıcılık eğitimleri; Polatlı, Kalecik ve Ayaş’ta yoğun ilgi gördü. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimlere katılan bal üreticileri memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hatice Şentürk: “Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Eğitimlerin çok faydasını gördük. Çok güzel bilgiler aldık, eğitimlerin devamını bekliyoruz.”

-Hüseyin Karataş: “50 senelik arıcıyım. Daha önce kendimizi yenileme şansımız yoktu, bu bilgilere ulaşamıyorduk. Artık her türlü imkân var. Bu eğitimlerden istifade etmeyi istiyoruz.”

-Ersan Buğdaycı : “Arıcılığı seviyorum, zor bir meslek. İlaçlama konusunda bilgi eksikliğimiz varmış. Arılardaki en önemli şey beslenme ve ilaçlama. Eğitimlerle bilinçlenmek bizim için önemli.”

-Sündüz Boşdurmaz: “Arıları çok seviyorum fakat arıcılık yaparken farklı sorunlarla karşılaşıyorum. Bu nedenle eğitim alarak kendimi arıcılık alanında daha da ilerletmek istiyorum.”

-Şükrü Boşdurmaz: “Daha çok verim almak için bu eğitime katıldım. Kendimi internet üzerinden ve kitaplarla geliştirmeye çalışıyordum Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu eğitimi çok faydalı oldu her türlü eğitimi almaya açığım. Öğrendiğim tüm bilgileri uygulamaya hazırım.”