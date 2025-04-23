Minik Başkan Aysima Uğurlu, kutlama etkinlikleri çerçevesinde başkanlık makamında karşılandı. Belediye Başkanı Bekir Torun, genç başkanı makamında ağırlayarak koltuğunu sembolik olarak kendisine devretti. Başkan Torun, çocukların hayallerine ortak olmanın ve seslerini duyurmanın önemine değinerek şu açıklamada bulundu: "Aysima’nın heyecanı ve mutluluğu yüzünden okunuyordu. Bu özel günde çocuklarımızın hayallerine ortak olmak, onların sesine kulak vermek bizler için büyük bir mutluluk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA