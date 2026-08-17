Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce Gölcük'te hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlerle büyüklerin yaşamına değer katarken, yıllardır birbirini görmeyen dostları da yeniden buluşturuyor. Gölcüklü Esma Şahin'in hikayesi ise merkezin vatandaşların yaşamına kattığı değeri ortaya koyuyor. 1967 yılından bu yana Gölcük'te yaşayan ve bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kulübün kapısını çalan Şahin, ilk ziyaretinden itibaren burada kendisini farklı bir ortamın içinde bulduğunu söyledi.

'30 senedir görmediğim arkadaşımı burada buldum'

Yeni dostlukların kurulduğu, eski arkadaşlıkların yeniden canlandığı merkez, Esma Şahin'in günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası oldu. Şahin, 'Burada hiç görmediğim arkadaşlarımla tanıştım. Hatta 30 senedir görmediğim arkadaşımı burada buldum' sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Saygınlar Kulübü'nün kendisi için adeta bir hobiye dönüştüğünü belirten Şahin, 'Canım sıkıldığı zaman koşa koşa geliyorum. Burada vakit geçiriyorum. Bakıyorum arkadaşlarım burada, çayımız kahvemiz zaten hazır. Çok şükür burası bana hobi oldu' ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaşam ve sosyal hayat bir arada

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gölcük Saygınlar Kulübü, haftanın 7 günü üyelerini ağırlıyor. Günlük program yoğunluğuna göre 50 ile 100 kişi arasında katılımın olduğu merkezde, fiziksel ve ruhsal iyilik halini destekleyen çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şahin'in kulüpte en çok değer verdiği çalışmalar arasında sağlık uygulamaları da bulunuyor. Tansiyon ölçümü, spor ve sağlık eğitimlerinin yanı sıra üyeler günlük yaşamın içinde birbirleriyle bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Önümüzdeki süreçte bu hizmet modelinin Kocaeli'nin 12 ilçesine yaygınlaştırılması hedeflenirken, Saygınlar Kulübü aracılığıyla yaşam boyu öğrenmenin, kuşaklar arası etkileşimin, sağlıklı yaş almanın ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.