Herkese Mobile Legends olan canavarlığı sunuyorum!

Mobile Legends: Bang Bang, hareket halindeyken hızlı oyun oturumlarına izin veren çeşitli kahramanlar, hızlı eşleştirme ve hızlı tempolu savaşlar içeren, oynaması ücretsiz bir mobil çok oyunculu çevrimiçi savaş arenasıdır (MOBA). Oyuncuların League of Legends veya SMITE gibi bir PC MOBA’dan bekleyeceği şeylerin çoğunu içerir: koridor, ormancılık, öğe yapıları, kahraman rolleri, kahraman yetenekleri, görünümler ve çok daha fazlası. Dokunmatik yüzey kontrolleri, oyunun kontrolünü kolaylaştırmak için otomatik nişan alma, son vuruş ve daha fazlasını ekleyen bazı özelleştirilebilir seçeneklerle tabletlerde ve telefonlarda sorunsuz bir oyun deneyimi sağlar. Oyuncular, dünya çapındaki diğer oyuncularla eşleştirilir ve karakter seçimlerinin yanında ülke bayrakları görüntülenir. Oyun aynı zamanda spor topluluğu özellikleri: yerleşik canlı yayın ve oyun içinden izlenebilecek akış kitaplığının yanı sıra oyuncuların yüksek seviyeli oyunu izlemelerine olanak tanıyan bir e-spor sistemi.

Mobile Legends Temel Özellikler:

5v5 MOBA Oynanışı – gerçek rakiplere karşı klasik MOBA savaşına katılın, düşmanın kulesini yıkmak için üç şeritte savaşın.Çeşitli Kahramanlar – tanklar, büyücüler, nişancılar, destek ve daha fazlası dahil olmak üzere bir oyuncunun isteyeceği her role uyan çok çeşitli kahramanlardan birini seçin.Hızlı Çöpçatanlık – on saniye içinde yeni bir oyuna katılın ve oyunun hızlı erken seviye atlaması sayesinde maçı on dakika içinde bitirin.Yerleşik Canlı Akış – oyuncularınızın kahramanlara, rütbeye ve daha fazlasına göre arama yapmasına olanak tanıyan çeşitli filtrelerle diğerlerinin oyunlarını görüntülemek için profesyonel oyunlarınızı yayınlayın veya oyunun aktif akış kitaplığına göz atın.Mobil Kontroller – solda sanal bir joystick ile karakterinizi kontrol edin ve sağdaki yetenekleri serbest bırakın, ya otomatik nişan alma özelliği ile ya da manuel olarak dokunmatik ekran ile nişan alın.

Ücretsiz oynanabilen bir MOBA, League of Legends ve DOTA 2’ye oldukça benziyor. Şimdiye kadar gördüğüm en parlak oyunlardan biri ve ikram hizmetleri zirveye çıkıyor.

150-255 MB gibi cüzi bir boyutta, oyunu her yere taşıyabilir ve oynayabilirsiniz. VainGlory’nin 1.20 GB indirmesi ile karşılaştırıldığında, bu, Mobile Legends’ın üstün olduğu bir şey.

Makine öğrenimi ayrıca 5v5 ve otomatik olarak küçük hissettirecek büyütülmüş bir harita sunar. Bunu, haritanın sadece etrafta dolaşmanıza izin verdiği ve yön duygusu sunmadığı için söylüyorum.

Ayrıca, oyunun tutmanın doğru olmadığını düşünmek de oldukça benzer. MCPE (Minecraft Pocket Edition) kontrol şemasını kullanır, bu biraz iyi ve yönetilebilir, ancak aynı zamanda geliştirilebilir.

Kahramanlar da bir çeşitlilik duygusu sunuyor ama sadece ikisini denemeyi başardım, böylece deneyimi çok daha iyi bir şekilde elde edebildim. Söylemeye gerek yok, MOBA oldukça eğlenceli ama aynı zamanda hantal.

Oldukça aksaklık olduğu gerçeğiyle başlayalım. Kahramanımı oynadığım bir örnek var ve sonunda düşman kristalini yok etme şansım oluyor. Ama bunu yaptığımda, üzerinde ikinci becerimi kullandığımda ne olur biliyor musun?

Dünyanın haritada görülemeyen aksaklıklı bir yerine inerim ve tamamen ölürüm. Yeniden doğduktan sonra düşman geri gelir ve biz kaybederiz.

Dilime dikkat edin ama bunun için F-kelimesini moonton’a yükseltmeme izin verin.

Ayrıca oyunun görsellerini (basitçe, grafikleri koymak) iyi görünseler de eleştirmek istiyorum, diğer MOBA görselleriyle rekabet etme zorunluluğundan yoksun. Bana ondan beklediğim bozulmamış deneyimi vermedi. Elbette, oyun yarım gigabitten daha az ama dünya aksiyse ve görseller baltalanmışsa, o zaman oynamanın amacı nedir?

Oynanış. Kesinlikle.

Kontrollerin iyi olduğundan daha önce bahsetmiştim, ancak bazı insanlar hepsini takip etmekte zorlanıyor. Ama çalışıyorlar ve önemli olan bu.

Mobile Legends deneyimi doğrudan oynanışından geliyor ve gerçekten bundan başka bir şey sunmuyor. Grafikler ve mekanikler üzerinde hasılat yapmak istemiyorsanız, sadece Mobile Legends oynayın.

Son olarak, ML’nin doğruluk noktasını tartışalım: güvenilirlik.

1-3 kişinin rastgele aralıklarla bağlantısının kesilmesi, oyunun dengesiz hissetmesine neden olur ve hareket etmek ve takımı taşımak için diğer yetenekli oyunculara güvenmeniz gerekir. ML’nin güvenilirliği, gerçek bir MOBA olmanın temelini öldüren şeydir.

Ayrıca bunu fark edemiyorlar ve bunun yerine, büyük kusurlarını gizlemek için genç hayran kitlelerini memnun etmek için daha fazla kahraman eklemeye başvuracaklar.

Otobüsteyken oyun oynamak istiyorsanız, bunu oynayın. Ancak böyle bir MOBA’ya kendinizi adamayı önermiyorum, biraz zaman geçirmek için oynayın.

Bu oyuna 5.2 / 10 puan verirdim. Oyunun oynanışını ve boyutunu övsem de, ML bir MOBA’nın ne olması gerektiğinin en iyi yönlerini ortadan kaldırıyor ve bu yüzden aşağılayıcı ve kanserli bir şey. Asla birçok oyuncunun istediği E-spor havasını sunmayın ve bunun yerine sıradan topluluk için canlı bir uyuşukluk olmayı tercih edin.