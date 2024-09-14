Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir dizi çalışmalar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalıklı gazileri de unutmadı.

Ayvalık’taki programının dışına çıkarak Eski Garaj’da bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İlçe Temsilciliği’ne giden Ahmet Akın’ı gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaretinde; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım da yalnız bırakmadı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık İlçe Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ile yöneticileriyle sohbet havasında gerçekleşen ziyarette gazilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Akın, bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapacağını söyledi.

Gazilerin temsilcisi Mehmet Kıranoğlu’nun armağan ettiği Türk Bayrağı’nı öpüp alnına koyarak teslim alan Ahmet Akın, gazilerin şeref defterini de imzaladı.

Ziyaret sonunda gaziler tarafından kendisine hediye edilen şapkayı başından çıkarmayan BŞB Başkanı Akın’ın oldukça duygusal anlar yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.

Gazilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Ahmet Akın, adını taşıdığı dedesinin de İstiklal Savaşı gazilerinden biri olduğunu hatırlattı.

Dünya’daki en büyük makamın şehitlik ve gazilik olduğunu savunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Eylül Gaziler Günü’nü şimdiden kutlayarak, “Gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bu duygularla en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ahirete göç eden tüm şehit ve gazilerimizi en içten duygularımla şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.