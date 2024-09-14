Bandırma Belediyesi, vatandaşlarına ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemek seçenekleri sunmak amacıyla Halk Lokantası’nı hizmete açmaya hazırlanıyor. Her kesimden vatandaşın uygun fiyatlarla kaliteli yemeklere ulaşabilmesini hedefleyen Halk Lokantası, Bandırma’nın sosyal belediyecilik anlayışına katkı sunuyor.

Açılış töreni, 17.09.2024 Salı günü 17.30’da Kapalı Pazaryeri’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımları ile gerçekleştirilecek. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada; “Halk Lokantamız, hijyenik şartlarda hazırlanan günlük yemek menüleriyle Bandırma halkına sağlıklı ve dengeli beslenme olanağı sunacaktır. Bu yeni sosyal hizmet projemizle, özellikle dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı açılışımıza bekliyoruz" dedi.