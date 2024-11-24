Balıkesir-Bursa Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir-Bursa Karayolu’nda Susurluk’un Demirkapı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.İ.S idaresindeki 10 F 3864 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazada yaralanan sürücü H.İ.S. ve H.S.’yi sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.