Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Bandırma ve Manyas’ın kırsal mahallelerinde 20 bin metrekarenin üzerinde parke taşı döşedi. Bandırma’ya bağlı; Eskiziraatlı, Yeniziraatlı, Kirazlı, Külefli ve Bereketli kırsal mahallelerinde çocuk oyun grupları, açık hava fitness alanları, semt sahaları ve kent mobilyaları ile donatılmış alanları oluşturuluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda; Bandırma ve Manyas’ta da kırsal mahallelere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bandırma’ya bağlı Edincik Mahallesi’nde kısa süre içerisinde 10 bin metrekare parke taşı döşeyerek ulaşım altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, eş zamanlı çalışarak Dedeoba Mahallesi’nde de bin 500 metrekarelik alanı parke taşıyla kapladı. Manyas’ta da el uzatılmadık kırsal mahalle bırakmayan Büyükşehir Belediyesi; Hekimköy ve Tepecik Mahallelerinde toplam bin 200 metrekare parke taşı döşedi ve diğer yandan da köy içi yolları yenilemeye devam ediyor. Kızık, Kula, Eskiçatal, Bölgeağaç, Erecek, Cumhuriyet, Koçoğlu ve Peynirkuyu Mahallelerinde 10 bin metrekarenin üzerinde parke taşı döşenerek, yollar daha güvenli ve modern hale getirildi.

Bandırma’da 5 kırsal mahalleye yeni alan

Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ederken bir taraftan da kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırladığı projelerle, vatandaşların sosyal yaşamını canlandırmaya odaklanıyor. Bu doğrultuda Bandırma’ya bağlı; Eskiziraatlı, Yeniziraatlı, Kirazlı, Külefli ve Bereketli kırsal mahallelerinde yeni alanları oluşturuluyor. Sert zemin çalışmalarının kısa sürede tamamlandığı bu alanlarında çocuk oyun grupları, açık hava fitness alanları, semt sahaları ve kent mobilyaları yer alacak.

Vatandaşlar çalışmalardan memnun

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, kırsal mahallelerde devam eden çalışmaları yakından takip etmek amacıyla sahada incelemelerde bulundu. Çalışmaların sürdüğü her bir mahalleyi tek tek ziyaret eden Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun; mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Murat Karakoyun, vatandaşların taleplerine hızlı çözümler üretmek için çalıştıklarını belirtti. Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalardan çok memnun kaldıklarını dile getiren muhtarlar ve mahalle sakinleri ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ederek selamlarını ilettiler.