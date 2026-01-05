Değirmen Boğazı'nda belirlenen parkurda gerçekleştirilen ve Değirmen Boğazı içinde son bulacak olan koşu ve Avlu Gençlik Merkezi'nin önünden hareket edilerek Değirmen Boğazı'nda sona eren bisiklet sürüşü saat 10.00'da her yaştan vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

Şehrin enerjisi artacak

Şehrin enerjisini artıracak, doğayla iç içe keyifli ve hareket dolu bir gün geçirmek isteyen vatandaşlar geçtiğimiz pazar günü hep birlikte bu etkinlikte buluştu. Katılımcıların, temiz hava ve doğal güzellikler eşliğinde hem spor yaparak hem de sağlıklı yaşam bilincini pekiştirmesi hedeflenen etkinlikte yürüyüş sonrası ikramlar da sunuldu. Sunulan ikramların yanı sıra Zumba Etkinliği ile keyifli anlar yaşayan katılımcılar eğlenceli bir Pazar günü geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Katılımcılardan tam destek

Balıkesir Bisiklet Spor Kulübü üyelerinden Ayhan Kaynak, 'Bu etkinliği Büyükşehir Belediyesi sayesinde her ayın ilk pazar günü yapmayı planlıyoruz. Güzel bir etkinlik, destekler çok iyi. Sağ olsunlar Ahmet Başkan ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu organizasyon yılın on iki ayına yayılarak halka açık bisiklet sürüşü yapılacak. Bütün halkımızı davet ediyoruz. Sürüş sonrası etkinliklerle de bunu süsleyeceğiz' dedi.

Bahadır Yılmaz ise, 'Bence gayet güzel oluyor. Hem eğlence oluyor, hem de sporda sosyal bir aktivite oluyor' diye konuşarak Ahmet Akın'a teşekkürlerini iletti.

'Belediyenin destek olması çok güzel'

Susurluk Bisiklet Platformu adına etkinliğe katıldığını dile getiren Hakan İldeniz, 'Ben kendi şahsım adına çok mutluyum. İnşallah ailelerimizle birlikte katılacağız. Bu etkinlikler çoğaldıkça insanlar daha çok bisiklete bindikçe şehir içindeki trafik daha da rahatlayacaktır. Bu da çok önemli bir şey hayatımızda. Bisiklet çok önemli hayatımızda. Ahmet Akın Başkanımıza bu yaptığı etkinlikten dolayı teşekkür ederim ve devamını dilerim' dedi. Balıkesir Bisiklet Kulübü üyelerinden Hüseyin Özdereköylü, 'Bugün güzel bir etkinlik vardı. Belediye de sağ olsun yardımcı oldu. Hava da çok güzel. Tabii biz bu etkinliklerin daha da artmasını diliyoruz ki bisikleti sevelim sağlıklı bir yaşam olsun. Herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyoruz. Haftanın iki günü yapıyoruz zaten ama belediyenin destek olması çok daha güzel bundan dolayı çok mutlu olduk' diyerek etkinliğe duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Yüz seksen kilometre öteden çıkıp geldiğime değdi'

Bir on beş yıldır amatör olarak koşuyorum. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin ve Ahmet Akın Başkanımızın sportif faaliyetlere destek olması bizleri çok sevindiriyor.' diyen Turgay Turan, 'Güzel bir etkinlik, her şey için Ahmet Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.' şeklinde konuştu. Bu etkinlik için İzmir'den geldiğini dile getiren Mahmut Güneş 'Burada bisiklet sporuna ve koşuya gönül vermiş arkadaşlarım var. Her ayın ilk pazar günü yapılan bir etkinlik. Yüz seksen kilometre öteden çıkıp geldim, buna değdi. Durduğumuz yerde vücut hamlıyor, spor herkesin hakkı. Spor yapmak güzel bir şey. Herkesin burada olmasını temenni ederim.' dedi. Etkinliğin çok güzel olduğunu söyleyen Metin Süratli ise 'Doğa ile iç içe oluyoruz. Sonrasında da ikramlar var. Temiz havada herkesi spora bekleriz. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İyi ki var. Bu seçenekleri, şartları sağladığı için kendisine teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.