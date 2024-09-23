Her yıl 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan ve şehirlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefleyen “Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kent merkezinden çarşıya ve paylaşımlı kamusal alanlara ulaşımı ücretsiz sağlayacak ring hattını faaliyete aldı. Ücretsiz ring, seferine başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, her yıl 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla kent içi ulaşımda özel araç kullanımını azaltacak alternatif bir güzergâh oluşturarak ücretsiz ring otobüsünü faaliyete aldı. Bu yıl “Paylaşımlı Kamusal Alanlar” ve “Şehri Birlikte Yaşayalım” temalarıyla kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında faaliyete başlayan otobüs; Toplu Taşıma Merkezi, Gazi Bulvarı, Zağnos Paşa Camisi, Altıeylül Pasajı, Valilik, Belediye ve Çarşı güzergâhında hizmet verecek.

Alternatif güzergâh oluşturma çalışmaları sürüyor

Ücretsiz ringle; kentsel hareketlilikte enerji tasarrufu sağlamak, trafikte yol işgalini azaltmak, kentsel alanları daha yaşanabilir ve çevreci hale getirmeyi amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada alternatif güzergâh oluşturma çalışmalarını da devam ettiriyor. Vatandaşların toplu taşımaya kolay ulaşımını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, paylaşımlı kamusal alanlara ulaşım ağını genişletiyor.