Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yenişehir Havalimanı apron bölgesine bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza sabah saat 08.10 civarında meydana geldi. Düşen uçağın özel bir uçuş okuluna ait eğitim amaçlı olduğu belirtildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler hızla müdahalede bulunmasına rağmen, uçaktaki iki pilotun hayatını kaybettiği tespit edildi. TC UDI kuyruk işaretli uçağın burun kısmında hasar meydana gelmesi dikkat çekerken, vefat eden kişilerin Pilot Ünal Aster (61) ve Emir Gülal Nalcı (42) olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı duyurulurken, kazanın sebebinin belirlenmesi için detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.