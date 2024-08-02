Karesi İlçesi Kavaklı Mahallesi Camisi’nin kubbesinde yuvasında bacağına ip dolanarak yaralanan ve uçamayan leylek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı ve titiz müdahalesi sonucu kurtarıldı. Yaralı leylek, yapılan ilk müdahalenin ardından Milli Parklar ekibine teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne gelen ihbar üzerine, Karesi İlçesi Kavaklı Mahallesi’ne intikal eden ekipler, leyleğin durumunu dikkatlice inceledi. Bacağına dolanan ipten dolayı uçamayan leylek, belediye ekiplerinin özenli çalışmalarıyla yuvasından alınarak ilk müdahale yapıldı. Milli Parklar ekibiyle iş birliği içerisinde leyleğin sağlık durumu yakından takip edilerek, tedavisinin tamamlanması sağlanacak.

Ekipler, leyleğin tedavi sürecini başlattı. Leyleğin sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı açıklandı.