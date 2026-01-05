Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz aylarda Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın ailesini yalnız bırakmadı. Şehidin vefatının 52'nci günü dolayısıyla evinin önünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından mevlit okutuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ailelerin her türlü ihtiyaçlarının anında çözülmesi için tüm birimleri harekete geçiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın ailesini ziyaret ederek yalnız bırakmayan Akın'ın talimatlarıyla ailesi Balıkesir'de yaşayan şehidin sonsuzluğa uğurlanışının 52'nci günü vesilesiyle evinin önünde mevlit okutuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde şehidin evininin önünde okutulan mevlid-i şerifin ardından pilav ayran hayrı gerçekleştirildi.

Kahraman gaziler ve vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerin aileleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Başkan Akın, 'Kuvayımilliye şehri Balıkesir'imizde kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri her zaman gönlümüzde apayrı bir yerdeler. Kahramanlarımızın anısını yaşatmak, ailelerine destek olmak için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda acı haberini aldığımız şehidimiz Emre Sayın'ın kıymetli ailesinin de her zaman yanındayız. Onlar bize emanet. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum' dedi.

Kendisi de İstiklal Madalyalı bir gazi torunu olan Ahmet Akın, gazilerin ve şehit ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için projeler geliştirdiklerini belirterek, 'Onlara çok şey borçluyuz. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz' dedi.