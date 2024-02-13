Balıkesir’de öğrencilerin eğitim süreçlerinde etkileşimlerini en üst seviyeye taşımak adına hayata geçirilen Balıkesir Eğitim Akademisi tanıtımı yapıldı. Balıkesir Eğitim Akademisi çatısı altında ilk eğitim velilere verildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda Balıkesir Eğitim Akademisi tanıtım videosunun gösterimi yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı çocukların öğütlerden çok iyi örneklere, rol modellere ihtiyacı olduğunu söyledi. Müdür Tatlı, “Eğitime farklı bir vizyon katacak olan “Balıkesir Eğitim Akademisi” çatısı altında planladığımız eğitim ve atölye çalışmaları ile etkili bir paylaşım ortamı oluşturmayı; güncel, sürdürülebilir eğitimler ile geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Dinleme, paylaşma ve yönlendirme rolünü üstlenen velilerin; öğretmenlerin gizli meslektaşı olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu programda yaptığı konuşmada, “Eğitimi üç ayaklı bir sac olarak ele aldığımızda; birinin olmaması veya görev olarak aksaklığı durumunda sac dengesini kaybedip düşecektir. Dinleyen, paylaşan ve yönlendiren rolünü üstlenen velilerimiz; öğretmenlerimizin gizli meslektaşıdır. İş birliği ve anlayış çerçevesinde inşa edilen bir ilişki ile geleceğe giden yolda sağlam adımlar atarak başarıyı yakalamak mümkündür. Zaman içerisinde emek vererek terbiye edilmiş her çocuğumuz, ülkemizin geleceğine katkı sunacak kazanılmış bir insandır.” dedi.

Ülkenin geleceği olan çocukların; kimlik ve kişilik inşasının ilk başlangıcının erken çocukluk dönemi olduğunu sözlerine ekleyen Ustaoğlu, “Öğrenciye ilk dokunan, eğitimin en önemli yapıtaşlarından olan ailelerimizin gelişimlerinin artırılması hedefiyle kıymetli ve donanımlı eğitimcilerimiz tarafından gerçekleştirilen eğitimlere katılımlarından dolayı değerli velilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” diye belirtti.

Konuşmaların ardından ailelerin mutlu, özgüvenli ve başarılı çocuk yetiştirmelerine katkı sunmak için “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” temasıyla birçok sosyal sorumluluk projesine de imza atan Eğitim Bilimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Özgür Bolat; velilere yönelik eğitim gerçekleştirdi. Başarı odaklı mutluluk anlayışından, mutluluk odaklı başarı anlayışına olan yolculuğu anlatan Dr. Özgür Bolat; bunun için öncelikle ailelerin, kendi ‘birey olma’ yolculuğuna adım atmaları gerektiğinin üzerinde durdu.

Soru cevap şeklinde, velilerin de interaktif katılımıyla devam eden “Veli Akademisi” eğitiminin sonunda plaket ve ödül takdimi gerçekleştirildi.