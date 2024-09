Balıkesir’de İtfaiye Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın vardiya devir teslimine katılan Başkan Ahmet Akın, itfaiyeyi daha da güçlendireceklerini belirterek “Balıkesir İtfaiyesi, Türkiye’ye model olacak” dedi.

“İtfaiye Haftası” Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlama programı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği’nde vardiya devir teslimiyle başladı. İtfaiye personeliyle bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kahraman itfaiye teşkilatının haftasını kutlayarak kazasız, belasız bir görev yılı diledi. Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle devam eden programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu katıldı. Törende; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, itfaiyecilerle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen “Biz itfaiyeciler; yangın söndürmek, doğal afetlerle mücadele etmek, trafik kazaları, su baskınları gibi geniş bir faaliyet alanına sahibiz. Balıkesir’de yıllık 10 bin civarı acil duruma müdahale edilmektedir. Tehlikeye düşmüş olan her canlının imdadına koşan biz itfaiyeciler, tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası’nı kutluyor; kazasız, belasız, afetsiz günler diliyorum” şeklinde konuştu.

İtfaiyeciler göreve dua ile başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ve itfaiye personelini ziyaret ederek haftalarını kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vardiya devir teslim töreninde İtfaiye Duası’na eşlik etti. İtfaiyecilerin 7 gün 24 saat fedakârca görev yaptığını ifade eden Başkan Akın “Hepiniz kahraman itfaiyecilerimizsiniz. Gerçekten çocukluktan itibaren herkes itfaiyeci olmak ister, polis olmak, pilot olmak ister. Herkesin gözünde çok önemli bir meslek, hepiniz kahramansınız. Şu yaşadığımız süreçte birçok olaya müdahale ettiniz. Ben iddia ediyorum; Türkiye’nin en önde gelen itfaiyelerinden bir tanesi bizim itfaiyemiz. Onun için hepinize teşekkür ediyor, tek tek İtfaiye Haftanızı kutluyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Allah tüm kahraman personelimizi kazalardan ve belalardan korusun. Ben bu vesileyle kaybettiğimiz tüm itfaiyecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun” dedi.

“Bu kentin taşı, toprağı, her canlısı itfaiye teşkilatımıza emanet”

İtfaiyeciliğin her şeyden önce insan sevgisi ve dayanışmayı gerektirdiğini belirten Başkan Ahmet Akın “Balıkesir İtfaiyesi’nin kahraman personeli, bu değerleri her daim ön planda tutmuş ve zor zamanlarda her zaman halkımızın yanında olmuştur. Bu kentin taşı, toprağı, insanı, her canlısının yaşamı siz değerli İtfaiye teşkilatımıza emanet. Bilgisiyle, birikimiyle, canı pahasına gözünü kırpmadan özveriyle çalışan bir teşkilatımız var. Yaptığınız işin ne kadar kutsal ve önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Şu andaki kapasitemiz yaklaşık 10 bin müdahaleye erişebiliyor. Ama önümüzdeki süreçte hem eğitimlerimizle hem de yeni yatırımlarımızla Türkiye’deki en güçlü itfaiyelerden bir tanesi olmak için yola çıktık. Bununla ilgili hem genel sekreter yardımcımız hem de daire başkanımız ve tüm arkadaşlarımızla bir çalışma içerisindeyiz. Yakın zamanda onu da neticelendireceğiz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kazasız, belasız iyi görevler diliyorum” ifadelerini kullandı.

İtfaiye araçlarıyla şehir turu yapıldı

20 ilçede, 44 istasyon, 699 personel ve 172 araç ile gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Balıkesir İtfaiye Teşkilatı, Türk bayraklarıyla süslenen itfaiye araçlarıyla kısa bir şehir turu attı. Caddedeki geçişi izleyen vatandaşlar, itfaiye personellerini selamladı.

Ziyaretler gerçekleştirildi

İtfaiye Haftası kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen ve itfaiye personeli, Vali İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu’yu ziyaret ettiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan’ın da yer aldığı ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, fedakârca görev yapan tüm İtfaiye Teşkilatı’nın İtfaiye Haftası’nı kutladı.

İtfaiye Haftası kutlama programı hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. İl merkezi ve ilçelerde itfaiye tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilerek vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunulacak.