Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gar önü Cumhuriyet Meydanı projesi sayesinde şehre; yer altı otoparkları, Fabrika Kültür Sanat Merkezi, Sofra Balıkesir’i, sanat merkezi, Atatürk ve Milli Mücadele Müzesi’ni kazandıracaklarını söyledi.

“Söz Uçar Eser Kalır Projeler Hazır” diyerek 2024 - 2029 Şehir Yönetim Manifestosu’nda hizmet hamlelerini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in ana merkezi olarak nitelendirilen tren garı önü Cumhuriyet Meydan’ında büyük bir projeye imza ataklarını açıkladı. Balıkesir’i, 50 yılık beklentisi olan Cumhuriyet Meydanı’na kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz “Bu inanılmaz bir proje. Karesi-Altıeylül belediyelerinin binasının yıkımına başlandı. Altını otopark yapıp üstüne ‘Sofra Balıkesir’ yapıyoruz. Askeriyenin tescilsiz olan Gazinosu yıkıyoruz. Astsubay Orduevi Balıkesir Sanat Merkezi, Subay Orduevi de Atatürk ve Milli Mücadele Müzesi oluyor” dedi.

Lojman ve ordu evi yapıyoruz

Askerleri de asla mağdur durumda bırakmayacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Onlara 4 yıldızlı Onhann Hotel’i verdik. 2.5 yılda da askeriyenin içerisine hem lojman yapacağız hem de ordu evi yapacağız. Çok daha yüksek standartta olacak” dedi.

Un fabrikası kültür sanat merkezi olacak

Muharrem Hasbi Un Fabrikası, Fabrika Kültür Sanat Merkezi’ne dönüştürülüyor. Alanında uzman küratörlerin önderliğinde kentin dokusuyla birleşen sergi noktalarıyla birlikte günün geç saatlerine kadar ziyaretçilerinin faydalanabileceği kültür sanat ortamı oluşturulacak. Fabrika Kültür Sanat Merkezi’nde; atölyeler, söyleşi alanı, kişisel alan, konferans salonu, sergi salonu, açık hava sinema alanları yer alacak.

Tarihi Tren Garı binalarında süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Balıkesir; yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu çağdaş bir sanat merkezine sahip olacak. Alanda; sanat galerisi, sanat atölyeleri, kütüphane yer alacak.