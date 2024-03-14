Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bursa Tabip Odası ile birlikte düzenlediği organizasyonda 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, tıp biliminin insanlık tarihi kadar eski olduğuna işaret etti. Hekimlik mesleğinin de aynı düzeyde saygın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Hekimlik, modern çağ öncesi dönemde de günümüzde de niteliğini korumaya devam ediyor. Her zaman özel bir yeri ve önemi olmuştur. 14 Mart, ülkemizde kutlanan bir bayram. Sağlık sektörü çalışanlarımız bunu fazlasıyla hak ediyor. Modern bir çağda ve modern bir toplumda yaşıyoruz. Teknolojinin belirleyiciliğinin son derece arttığı bir çağdayız. Buna bağlı olarak yeni bir takım meslekler ortaya çıkıyor. Bazı meslekler de sona eriyor. Tıp alanı ise bunların dışında önemi artarak ve içine çok daha fazla teknoloji alarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın gönlümüzde çok özel yerleri var. Bu vesile ile düzenlenen programa emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Sadece bilimsel bilgi ve teknik beceri yetmez”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ise 14 Mart Tıp Bayramı’nın önemine binaen yaptığı konuşmasında; “Tıp öğrencilerinin işgalci güçlere karşı başlattıkları ve uğruna şehit oldukları özel bir günü yaşıyoruz. Tıp biliminin ışığında insan hayatını kurtarmak, acıları dindirmek ve daha sağlıklı bir toplum inşa etmek için gece gündüz demeden çalışan sağlık personelimizi gönülden tebrik ediyoruz. Bu kutsal mesleğin bir parçası olmak sadece bilimsel bilgi ve teknik beceri gerektirmiyor. Aynı zamanda büyük bir sabır, özveri ve insan sevgisi de gerektiriyor. Tıp biliminin sınırları her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Gençlerimizin de bu anlamda çok kıymetli katkıları oluyor. Gelecekte karşılaşacakları her türlü durum için cesaret, sabır ve azim diliyorum. Hepimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş da oda olarak her zaman hekim hakları ve toplum sağlığıyla ilgilendiklerini vurguladı. Bu noktada bilimden destek almaya özen gösterdiklerini kaydeden Dr. L. Tufan Kumaş, genç hekim adaylarına mesleki tavsiyelerde bulundu. Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisinin kısa bir selamlama konuşması yaptığı programda Prof. Dr. M. Murat Civaner de güncel gelişmelere dair bilgi paylaşımında bulundu.

Etkinliğin BUÜ ev sahipliğindeki kısmı Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu’nun “Bir Kuple Hekimlik” isimli gösterisiyle sona erdi.