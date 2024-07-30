Hangi Ülkenin: Avusturya

Nüfus: 1.705.000, Komşu ilçelerle beraber 2 milyona yakın

Viyana Hakkında Bilgi

Avusturyanın başkenti ve en büyük şehri olan Viyana aynı zamanda ülkenin 9 eyaletinden yüzölçümü olarak en küçük şehridir. Viyana yaklaşık 1 milyon 705 bin kişilik nüfusuyla Avusturya’nın en kalabalık şehridir ve çevre ilçeleriyle birlikte Viyana’da yaklaşık iki milyon insan yaşar ve bu sayı Avusturyanın neredeyse dörtte biri demektir. Nüfus bakımından Avrupa Birliği’nin en büyük onuncu kenti olan Viyana Birleşmiş Milletler bürosuyla Viyana Birleşmiş Milletlerin dört resmi merkez temsilciliğinden birine sahiptir. Kentte OPEC, AGİT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü gibi diğer önemli Uluslararası kuruluşlarda bulunmaktadır.

Viyana Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Avusturya

Coğrafi Konum

İlk paragraftada bahsettiğimiz gibi Avusturyanın en küçük yüzölçümüne sahip olan Viyana 414,89 km² dir.

Orta Avrupa şehirleri arasında en büyüklerinden birisi olan Viyana gelişimini coğrafi konumuna borçludur.Viyana şehriKuzeydoğu Alplerinin alçaldığı bölgede, Viyana Havzası’nın kuzeybatı bölgesinde bulunur.

İklim

Viyana’nın iklimi batıdan okyanus etkisi ve doğudan karasal etkiler arasında bir geçiş iklimidir. Viyanada yazlar ne çok sıcak ne de çok soğuktur, yazları ılık geçer, ortalama sıcaklık 22 ile 26 derece arasında değişiklik gösterir. 60 günlük yaza karşı 70 gün kış kendini gösterir, Aralık ve Mart ayları arasında (aralık ve mart dahil olmak üzere) genellikle kar yağışlı geçer.

İlçeleri

Viyana 23 bölgeden oluşur, ilçelerin her birine bölge numarası verilmektedir. Örneğin; Döbling 19. Bölgedir.

1. Bölge: Innere Stadt

2. Bölge: Leopoldstadt

3. Bölge: Landstraße

4. Bölge: Wieden

5. Bölge: Margareten

6. Bölge: Mariahilf

7. Bölge: Neubau

8. Bölge: Josefstadt

9. Bölge: Alsergrund

10. Bölge: Favoriten

11. Bölge: Simmering

12. Bölge: Meidling

13. Bölge: Hietzing

14. Bölge: Penzing

15. Bölge: Rudolfsheim-Fünfhaus

16. Bölge: Ottakring

17. Bölge: Hernals

18. Bölge: Währing

19. Bölge: Döbling

20. Bölge: Brigittenau

21. Bölge: Floridsdorf

22. Bölge: Donaustadt

23. Bölge: Liesing