Balıkesir’de polis ekipleri son bir haftada asayiş mesaisinde aranan 159 şahsı yakalarken, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması yönelik geçtiğimiz bir hafta boyunca il genelinde operasyon ve denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda şahıs sorgularında 159 şahıs yakalanırken, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından 12 kişi tutuklandı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 3 bin 895 araca 9 milyon 4 bin 77 TL para cezası kesti.

76 bin şahıs sorgulandı

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri il genelinde 217 kişiye karşı gelen olayın 201’ini aydınlatırken 16 faili meçhul olay için çalışmalara devam ediyor. Ekipler, 278 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Polis ekipleri vatandaşların malvarlıklarına yönelik meydana gelen 114 olayın 62’sini aydınlatırken, 52 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti çalışmaları devam ediyor. 62 olayın 85 şüphelisi hakkında da adli işlem gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde; 16 ruhsatsız tabanca ve 244 fişek, 9 ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet kartuş, 3 tabanca şarjörü, 3 adet kesici delici alet, 4 hassas terazi ele geçirildi. Toplam sorgulanan ve yakalanan şahıs sayısı ise; 76 bin 50 şahıs sorgulandı, 159 aranan şahıs yakalandı.

Kaçakçılık suçundan 6 şahıs tutuklandı

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale ettiği 14 kaçakçılık olayına da 28 şüpheli şahsa işlem yaptı. İşlem yapılan şahıslardan 6’sı tutuklandı. Yapılan operasyon sonucunda; 7 bin 800 boş makaron, 100bin 420 dolu makaron, 63,4 kg kıyılmış tütün, 77 adet puro, bin 681 adet cinsel içerikli ilaç/hap, 28 adet elektronik sigara, 584 emtia, bir sahte plaka, 3 adet sahte belge ele geçirildi.

Uyuşturucu suçlarından 6 şahıs tutuklandı

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 65 narkotik olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 82 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda; bin 908 adet sentetik ecza hapı, 137 gram bonzai maddesi, 102 gram esrar maddesi, 49 gram metamfetamin maddesi, 19 ecstasy hap, 11 gram skunk maddesi, 3 gram kokain maddesi, 3 captagon hap ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğü ayrıca 4 Narko Nokta faaliyetinde 700 kişi ve 3 seminer faaliyetinde 150 vatandaşa bilgilendirme yaptı.

Balıkesir TEM Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-YPG silahlı terör örgütü üyesi olma suçlarından yabancı uyruklu 9 şahsa yönelik il merkezli düzenlediği operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şahsın yakalanma çalışmaları devam ederken gözaltına alınan şahıslardan 3’ü serbest bırakıldı.

74 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü birimi Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İl Merkezinde 16, Ayvalık İlçesinde 55, Bandırma İlçesinde bir, Erdek İlçesinde bir, Gönen İlçesinde bir olmak üzere toplamda 74 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sorgulanan 125 Yabancı Şahıstan il merkezinde 16 Yabancı şahıs yakalandı. 12 yabancı uyruklu şahıs Bandırma Geri Gönderme Merkezine ve 4 yabancı uyruklu şahıs Kilis Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

3 bin 895 sürücüye ceza yağdı

Balıkesir’de düzenli olarak trafik denetlemeleri ile vatandaşların huzur ve güven ortamında seyahat etmesini amaçlayan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, geçtiğimiz bir hafta içerisinde meydana gelen bir ölümlü kazaya müdahale etti. Gerçekleşen kaza sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti. Trafik ekipleri il genelinde ayrıca meydana gelen 65 yaramalı kazaya müdahale etti kazalarda 117 vatandaş yaralandı.

Polis ekipleri bir haftada 9 Okul servis aracı, bin 236 Motosiklet, 2 265) Alkol/ Uyuşturucu ve Uyarıcı, 5 bin 852 Kış Lastiği olmak üzere toplamda 20 bin 178 araç denetledi. Yapılan denetim sonucunda, 3 bin 895 Araç ve Sürücüye 9 milyon 4 bin 77 TL tutarında para cezası uygulanırken, 319 Araç trafikten men edildi.