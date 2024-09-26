Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, 5’i ilk defa anlaşma sağlanan ülkelerden olmak üzere 25 yeni uluslararası iş birliği anlaşması yapıldı.

BAÜN Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurumlararası Anlaşmalar Sorumlusu Öğr. Gör. Ece Kanbur, yeni dönemde öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için araştırma ve uygulama merkezi tarafından 11 Ülkeden 15 Üniversite ile iş birliği anlaşması, Filipinler, Endonezya, Yunanistan, İtalya ve Cezayir ile de ilk defa olmak üzere 10 ülkeyle protokol yapıldığını belirtti.

Merkez faaliyetleri hakkında bilgi veren Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Şahin de yeni yapılanlarla birlikte 25 AB ülkesinden 137 üniversite ve 13 AB dışı ülkeden de 28 üniversiteyle olmak üzere toplamda 165 anlaşmalarının bulunduğunu belirtti. Yapılan anlaşmalarla kurumlar arasında ortak akademik çalışmalar ile öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini planladıklarını söyleyen Doç. Dr. Seda Şahin, Balıkesir Üniversitesinin uluslararası rekabet gücünü ve tanınırlığını artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.