Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim kalitesine sahip Balıkesir Üniversitesi, “3. Tercih & Tanıtım Günleri”nde öğrenci adaylarıyla bir araya geliyor.

Balıkesir’de öğrenciler ve velilerin daha çok gezmeyi tercih ettiği Esas10 Burda AVM, Necatibey Eğitim Fakültesi ve OnOn Zağnos Paşa Cami karşısında düzenlenen 3. Tercih & Tanıtım Günlerinde aday öğrencilere, akademik ve idari personel tarafından bölüm ve programlar, kontenjanlar, sosyal ve sportif imkânlar, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım kolaylıkları gibi konular hakkında bilgi veriliyor.

3. Tercih & Tanıtım Günleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi tanıtım temsilcileri, 2 Ağustos Cuma gününe kadar akşam saatleri 19-22 saatleri arasında, gelecekleriyle ilgili tercih yapacak aday öğrenci ve aileleri ile buluşmaya devam edecek.