Balıkesir Valiliği, Erdek’te yapılan plaj temizliği sırasında koruma altındaki deniz çayırlarının kepçelerle sökülerek kıyıya yığılması olayı ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Erdek’e bağlı Narlı Mahallesi’nde yapılan plaj temizliği sırasında, koruma altındaki önemli türler arasında bulunan deniz çayırlarının kepçelerle sökülerek kıyıya yığılması üzerine Balıkesir Valiliği harekete geçti. Balıkesir Valiliği, “Deniz Çayırlarının Sökülmesi Olayı” başlığı adı altında konu ile ilgili tahkikat başlattığını duyurdu.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Erdek ilçesi Narlı Mahallesi’nde 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen plaj temizliği esnasında, deniz çayırlarının sökülmesi ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Şube Müdürlüğünce konuyu yerinde incelemek üzere ekipler görevlendirilerek tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”