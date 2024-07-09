Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2023-2024 eğitim-öğretim yılında mezun olan 107 doktor için mezuniyet töreni düzenlendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende öğrenciler adına Fakülte Birincisi Dr. Yelda Kuş bir konuşma yaptı. BAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel de yaptıkları konuşmalar ile öğrencileri mezuniyetleri dolayısıyla tebrik etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay’da törende bir konuşma yaparak mezunları başarılarından dolayı kutlarken, öğretim elemanlarına ve öğrenci velilerine de öğrenciler üzerindeki emekleri için teşekkür etti. Tören, dereceye giren öğrenciler ile mezun öğrencilere belgelerinin verilmesinden sonra, mezuniyet kütüğüne dönem plağının çakılması, Hipokrat yemini edilmesi ve keplerin atılmasıyla sona erdi.