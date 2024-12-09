Balıkesir’de jandarma ekipleri 12 ilçede gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 4 bin sentetik uyuşturucu hap ve 880 gram esrar ele geçirirken, 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir İL Jandarma Komutanlığı son bir haftada yaşanan kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Susurluk ilçelerinde 38 kaçakçılık ve organize suç olayına karşı 44 şüpheliye ait ev ve eklentileri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 4 bin 243 sentetik uyuşturucu hap, 889 gram kubar esrar, 101 gram kenevir tohumu, 10 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 26 eski eser, 902 paket sigara, 6 bin 160 makaron, 7 litre sahte alkol, 37 litre etil alkol, 196 adet alkol likidi, 2 tabanca, bir şarjör, 65 tabanca fişeği, 23 av tüfeği ve 30 bin 100 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 44 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.