Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası başta olmak üzere yurt dışına geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi. Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda; 4 organizatörün yanı sıra 36 Afganistan, 7 Suriye, 1 Azerbaycan, 1 Özbekistan uyruklu toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi’ne gönderildi. Adliyeye çıkarılan 4 organizatörden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: iha