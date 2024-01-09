Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Balıkesir’de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliğinden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Balıkesir Valiliği ise yaşanabilecek olumsuz kazaların önüne geçebilmek amacıyla sürücülere uyarıda bulundu. Şehrin kavşak noktalarında polis ekipleri trafiği yönlendirirken, yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.