Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Bir Adım Bin Umut projesi düzenlenen program ile tanıtıldı. Tanıtım töreninde Balıkesir genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceğe giren öğrencilere hediye verildi.

Balıkesir Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Program Balıkesir Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Erhan Tetik’in konuşması ile devam etti. Şube Müdürü Tetik, 2023 yılında projede yapılan çalışmaları anlattı. Müdür Tetik, Balıkesir’de ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 9 bin 461 çocuk ve gençleri okullarında ziyaret edilerek genel güvenlik konularında bilgilendirme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Şube Müdürü Erhan Tetik konuşmasında ayrıca şu ifadeler yer verdi; “Bir Adım Bin Umut projesi kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi ilçe Belediyelerinin destekleriyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz organizesinde; 3 bin 285 ayakkabı, 2 bin 266 Mont, 2 bin 274 eşofman, 956 satranç ve mangala takımı, 440 oyuncak, 240 hikâye kitabı ilk ve ortaokul öğrencilerimize hediye ettik. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen; 81 İlk, Orta ve Lise Okullarında öğrenim gören öğrencilere düzeylerine göre drama ile gerçekleştirilen sosyal beceri eğitimi verildi. Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinesinde 100 engelli çocuk ve genç ile birlikte onlara refakat eden ailelerine yönelik Sinema Etkinliği düzenledik.”

2023 yılında Bir Adım Bir Umut Projesi kapsamında ayrıca yapılan faaliyetler; 78 çocuk ve gencimize Okçuluk Kursu, 112 çocuk ve gencimize Yüzme Kursu, 60 çocuk ve gencimize Tekvando Kursu, 40 çocuğumuza Halk Oyunları Kursu, 15 gencimize Asma Davul branşında, 81 çocuğumuza Gitar branşında, 40 çocuğumuza branşında, 42 çocuğumuza Keman branşında enstrüman kursları ve 40 engelli bireyimize yönelik koro alanında müzik kursu verildi.

Program öğrencilerin halk oyunu ve müzik gösterimlerinin ardından ödül töreni ile devam etti.

Vali İsmail Ustaoğlu; “13 bin 500 gencimize dokunduk”

Ödül töreninde konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “İçişleri Bakanlığımızın 81 ilde yürütmüş olduğu Bir Adım Bir Umut projesinin etkinliğini gerçekleştirdik. İl Emniyet Müdürlüğümüzün Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ukdesinde projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bir yıl boyunca süren, ilimizde ki gençlere öğrencilerimize dokunan çok güzel bir proje oldu. Bu proje kapsamında il genelinde 13 bin 500 gencimize dokunduk. Bu sayede gençlerimize hem sosyal sorumluluk anlamında onlara belirli güzel alışkanlıkları edindirmek, onlara dokunmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlama adına çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

Program ödüllerin verilmesi ve toplu fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.