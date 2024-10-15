Balıkesir’de Amatör Spor Haftası kapanış töreninde yapılan ’En Başarılı Sporcular’ ve ’Sporun Enleri’ ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Hüseyin Tokmak ’Yılın Spor Muhabiri’ ödülünü aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni’ne katıldı. Programa Başkan Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Vali Yardımcısı Ali Edip Budan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Mesci, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Metin Mengüç, Balıkesirspor Kulüp Başkanı Abdullah Bekki, milli sporcular ve farklı branşlarda çok sayıda sporcu katıldı. Törende başarılı olan sporculara ödülleri ve hediyeleri taktim edildi. Spor’un En’leri ödülü İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Hüseyin Tokmak ’Yılın Spor Muhabiri’ ödülünü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Aytekin Durmaz’dan aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’da İHA Muhabiri Hüseyin Tokmak’ı kutlayarak, "İhlas Haber Ajansının çalışmalarını takip ediyorum. Balıkesir Büro çalışanlarının fedakarca çalışmalarını da görüyor ve takdir ediyorum. Sizlerin daha güzel haberlere imza atacağınızı biliyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Ödül töreni sonrası Milli Sporcular Yasemin Yiğit Adar ve Esra Yıldız Kahraman ’Yılın Spor Muhabiri’ ödülünü alan İHA Muhabiri Hüseyin Tokmak’ı tebrik ederek, başarılarının devamını dilediler.