Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’i her yaştan bireyler için ferah, huzurlu ve tüm ihtiyaçlarının giderildiği bir şehir haline getirecek projelerini sürdürüyor. Yaşlı Bakım Evleri, Alzheimer Mola Evleri, Bölgesel Konuk Evleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri ve Engelsiz Kafeler kurularak Balıkesir; yaş almış bireyler ve engelli bireyler için en iyi hale getirilecek.

Balıkesir’i her yaştan insanın huzurla ve güvenle yaşadığı, ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verdiği bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehrin dört bir yanına bu hizmetlerini ulaştıracak merkezler açacak. Üst yaş grubu yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılayan mobil ekipleri sayısını artırarak evde bakım hizmetlerini daha ulaşılabilir hale getiren Başkan Yücel Yılmaz ayrıca daha iyi hizmet sağlanması amacıyla; konaklama, spor, fizik tedavi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bakım merkezleri kuracak. Şehre gelen ihtiyaç sahibi misafirler için Bölgesel Konukevleri de açacak olan Başkan Yılmaz, Balıkesir’de kimseyi sokakta bırakmayacak.

Engelli bireyler için eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmeti

Tüm engelli birey gruplarını kapsayan, engelli birey ve ailelerinin sosyalleşmesi, topluma kazanımlarının artırılması ve kaliteli vakit geçirmeleri için Balıkesir Engelsiz Yaşam Merkezi’ni (BEYMER) şehre kazandıracak olan Başkan Yücel Yılmaz böylelikle engelli bireyler için eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmeti sağlayacak.

“Balıkesir’de kimse yalnız değil”

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “İnşa edeceğimiz Yaşlı Bakım Evleri ve Alzheimer Mola Evleri ile başımızın tacı yaşlılarımızın yanında olacağız. Evde bakım hizmetlerimizin alanını genişletiyoruz. Balıkesir’de kimse yalnız değil. Açacağımız ‘Bölgesel Konuk Evleri’nde ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı ağırlayacağız. Engelli vatandaşlarımızın, sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ‘Engelsiz Yaşam Merkezleri’ inşa edeceğiz. Engellilerimizin rahat kullanabilecekleri şekilde tasarlayacağımız, modern ‘Engelsiz Kafeler’ açacağız” diye konuştu.