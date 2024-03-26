İnegöl’de geçtiğimiz günlerde açılan Media Markt’a satışa sunulan Samsung firmasının televizyonun fiyatı dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında İnegöl AVM’de hizmete açılan Media Markt mağazasında satışa sunulan televizyon fiyatıyla şaşırtıyor. Samsung firmasının 77 inç 195 Ekran Oled televizyon tam olarak 168 bin 699 TL’ye satışa sunuldu. İnegöllüler özelliklerini duyduğu televizyonun fiyatını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Diğer markalara nazaran fiyatı çok yüksek olan televizyon, özellikleriyle de şaşırtıyor.



“OLED NEDİR?”

OLED ekran, bilgisayardan televizyonlara kadar birçok elektronik cihazda karşılaşabileceğiniz bir teknolojidir. Bu nedenle “OLED nedir?” sorusu da kullanıcılar tarafından sıklıkla merak edilir. OLED açılımı, Organik Işık Yayan Diyotlar’dır. LED ve LCD gibi bir ekran teknolojisi olan OLED, ışık kaynağı ve renk dizilişini kontrol eder. Bu sayede her pikselde uygun parlaklık ve tonda ışık aktarımı sağlanmış olur. “OLED ekran nedir?” sorusunun cevabı, işte bu kadar basittir. OLED teknolojisine sahip ekranlar, daha az enerji tüketir. Böylelikle kullandığınız OLED teknolojili ürünler sayesinde kolaylıkla enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Bu teknoloji ile donatılmış cihazlar, daha net ve parlak bir görüntü sunar. Böylece cep telefonu ve televizyonlarda keyifli bir izleme deneyimi yaşayabilirsiniz. OLED, günümüzdeki en iyi ekran teknolojileri arasında yer alır. OLED ekranlı cihazlar, kullanıcısına gerçek tonlara en yakın renkleri sunarak görsel kaliteyi üst düzeye taşır. Tam anlamıyla görsel bir şölen yaşatan bu teknoloji, izlenilen her görüntüden keyif alınmasına olanak sağlar.